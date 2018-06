Mathias Emilio Pettersen da VG besøkte ham i Muskegon før jul. Nå er 18-åringen kommet ett steg nærmere drømmen om NHL-spill. Foto: Thomas Nilsson / VG

Norsk talent draftet av NHL-klubb: – Har det som trengs for å komme dit

Publisert: 24.06.18 11:25

SPORT 2018-06-24T09:25:28Z

Som 14-åringen flyttet Mathias Emilie Pettersen (18) alene til USA for å jakte NHL-drømmen. Natt til søndag kom han ett steg nærmere, da NHL-laget Calgary Flames draftet ham.

Lørdag kveld norsk tid ble 18-åringen som den 20. nordmannen i historien draftet av en NHL -klubb.

Calgary Flames valgte Pettersen i sjette runde, som nummer 167. Det betyr at unggutten er ett steg nærmere drømmen om spill i NHL, men veien dit er fremdeles lang.

VG besøkte Pettersen i Muskegon før jul. Her kan du lese om møtet der unggutten forteller om veien mot NHL-drømmen (+).

– Jeg drømmer om å komme meg til NHL. Dette er det jeg vil leve av, sa Pettersen til VG i fjor.

Mathis Emilio Pettersen (18) Dro til Connecticut i 2014 hvor han spilte to sesonger for Selects Hockey Academy på South Kenth School i ligaen USPHL U16 hvor han på 89 kamper sto for 142 poeng og gjorde 53 mål. I januar 2016 signerte han med Omaha Lancers i United States Hockey League (USHL) hvor han på 57 kamper hadde 27 målpoeng og ti scoringer. Sommeren 2017 gikk han til Muskegon Lumberjacks i Muskegon, Michigan. Han har forpliktet seg til Denver universitet i 2018. Lørdag ble han draftet av NHL-laget Calgary Flames.

College til høsten

Av de 19 nordmennene som er blitt draftet før ham, han kun fem til nå spilt i NHL.

– Er man et sjetterundevalg og man kommer seg til NHL og blir en stabil spiller, så er det en bonus for klubben. Statistisk sett er det ikke mange fra fjerde runde og utover som blir faste i NHL, forteller Torgrim Gotland Bakke i podkasten NHLprat til VG.

Tidligere ble Pettersen nevnt som et potensielt førsterundevalg, altså som en av de mest lovende spillerne i hans generasjon. Lørdagens draft viser at han ikke har den statusen blant NHL-speiderne lenger, mener Bakke.

– Men han har fortsatt en høy status siden han ble valgt. Det viktigste er at han blir draftet, sier han.

Til høsten skal 18-åringen spille collegehockey for Denver Pioneers. Der blir det viktigste å fortsette en jevn poengproduksjon (han hadde 46 poeng på 60 kamper for Muskegon Lumberjacks i juniorligaen UHL sist sesong), og å utvikle seg mer fysisk. Hvis han greier det, tror Bakke at Pettersen har en god mulighet til å nå NHL.

– Jeg tror han har det som trengs for å komme seg til NHL, og han gjør et smart valg med å gå college først. Det er en lang vei dit, men han har en mulighet til å komme inn på et Calgary-lag som ikke har flust av offensive talenter, sier han.

– Enestående ferdigheter

Den offensive spilleren er ikke blant de største fysisk, men han har tekniske ferdigheter få spillere fra Norge har. Det poengterte også hans trener i Muskegon poengterte da VG snakket med ham før jul.

– Han har ferdigheter som er enestående, han gjør ting veldig fort på isen. Nå må han bare bli sterkere og enda bedre på sideveis skøyting, sa Lumberjacks-trener John Lafontaine.

– Det som gir ham en ekstra sjanse er at han har ekstremferdigheter på isen som er sjelden for norske spillere. Derfor ble han så høyt ansett og, og han ble tidlig et YouTube-fenomen, sier Bakke i NHLprat.