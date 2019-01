OL-ÅPNINGEN: Slik var det på Lillehammer under åpningsseremonien i 1994. Nå kan det kanskje bli OL på norsk jord i 2030. Foto: Åserud, Lise

Lanserer norsk OL-søknad for 2030-lekene

SPORT 2019-01-22T17:53:51Z

Fire idrettskretser i Sør-Norge går sammen om en ny OL-søknad. Tirsdag kveld presenterte de sine planer for vinterleker i Norge om 11 år. IOC-veteran Gerhard Heiberg (79) roser ideen.

Publisert: 22.01.19 18:53 Oppdatert: 22.01.19 19:20

Det er idrettskretsene i Hordaland, Trøndelag, Oppland og Telemark som har utarbeidet et forslag som skal fremmes på Idrettstinget i mai for å se på mulighetene til å søke olympiske og paralympiske vinterleker i 2030.

Ifølge kretslederne er det helt avgjørende at et eventuelt nytt OL i Norge er nøkternt, og folkelig. Et idrettsarrangement som involverer hele landet.

– Idretten er Norges største folkebevegelse, derfor vil vi undersøke muligheten for å arrangere OL/PL. Det betyr at vi ønsker å finne ut om vi kan arrangere et annerledes OL/PL som er på idrettens og folkets premisser. Det er avgjørende at et eventuelt nytt OL/PL i Norge er nøkternt, folkelig og tar hele landet i bruk, sier de fire idrettskretsene Hordaland, Trøndelag, Oppland og Telemark sammen i en uttalelse.

Kretsleder i Hordaland, Helge Johnsen, sier til VG at man ikke har tatt stilling til hvor «OL-sentrum» skal ligge. Det vil man først gjøre når det er bestemt om Norge skal søke eller ikke.

Gerhard Heiberg har vært rådgiver for en OL-plan med Lillehammer som base. På lag med Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap), og alpinkongen Aksel Lund Svindal, ble den presentert i VG i mars i fjor.

Prislappen er på 20 milliarder kroner. Betydelig lavere enn hva sluttregningen ble for Sotsji i 2014 og Pyeongchang 2018.

– Her har vi masse tid på oss, og jeg synes det er et positivt initiativ. Jeg håper man finner sammen om et konsept som er brukbart sett med norske øyne, og med IOCs øyne, sier Gerhard Heiberg.

Han var sjef for de særdeles vellykkede vinterlekene på Lillehammer for 25 år siden. «The best Olympic Winter Games ever» ifølge tidligere IOC-president Juan Antonio Samaranch. Men Heiberg fikk hard verbal medfart da Oslo-søknadene for OL i 2022 grunnstøtte.

Oslo fikk forelagt krav og spesifikasjoner på 7000 sider da de ville søke om OL i 2022. IOC-toppene forlangte egne veier, egne innganger på flyplasser og hoteller, VIP-bar, og 50 luksusbiler med sjåfører. Men ikke nok med dét: De forlangte kongelig mottagelse og cocktailparty.

OL i Norge De olympiske vinterlekene har vært arrangert i Norge i 1952 (Oslo) og Lillehammer (1994).

Heiberg medgir at det var ødeleggende. Han skjønner at sitter igjen hos folk. At de ble skeptiske. På grensen til fiendtlige. Men han understreker at IOC tok grep og strøk det av programmet. Dessuten har IOC vedtatt nye regler. Konkurransene kan spres geografisk. Og det er opp til arrangøren å inkludere idretter som passer i nasjonen.

Ifølge Heiberg kan det for Norge sin del bety at skiflyging, bandy, skiorientering og hundekjøring kan komme på OL-programmet.

Derfor har Heiberg fått ny giv. Han fastholder at Norge har forpliktelser som en av verdens ledende vinteridrettsnasjoner. Og han påpeker at OL ikke blir så kostbart om man er smart.

– Man kan spare store investeringer ved å bruke allerede bestående anlegg forskjellige steder rundt om i Norge, sier Heiberg.

På spørsmål fra VG om IOC har kommet med en «OL-oppfordring» til Norge, svarer Heiberg benektende, men han føler at Norge med sine sterke resultater og tradisjoner fra vinterolympiske leker har et ansvar.

– For meg er det bare spørsmål om hvilket år. Det får vi se på. Men at vi lager et konsept nå lyder veldig fornuftig, sier Heiberg.