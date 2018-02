Russerne jubler etter CAS-frifinnelse: - Forventer at IOC lar utøverne våre delta i OL

Idrettens Voldgiftsrett (CAS) tok ankene fra Aleksander Legkov, Maxim Vylegzjanin og 26 andre russere til følge. Det begrunner de med manglende bevisgrunnlag.

I torsdagens pressemelding, sluppet av CAS-generalsekretær Matthieu Reeb, understreker CAS at de ikke har tatt stilling til hvorvidt det ble jukset i form av manipulering av dopingprøver under 2014-OL eller ikke, men at deres avgjørelse utelukkende har handlet om bevisbyrden mot de aktuelle utøverne.

Der Den internasjonale olympiske komité (IOC) har trodd på varsleren Grigorij Rodtsjenkovs forklaring og basert sine straffeutmålinger på ham, mener CAS at det alene ikke er nok bevis på individ-nivå.

Ingen av de frikjente (se faktaboks under) har testet positivt på doping, og det er foreløpig uklart om de får delta i OL i Pyeongchang eller ikke.

Samtidig fastslår CAS at elleve andre russere som har anket sin livstidsutestengelse, bare blir utestengt fra OL i Pyeongchang - og ikke på livstid, slik IOC ba om.

– Mistet munn og mæle

Blant de 28 som er fullstendig frikjent i CAS, finner vi åtte langrennsløpere og fire skøyteløpere, og blant dem igjen: Aleksander Legkov og Maxim Vylegszjanin. Frikjennelsen betyr at de beholder medaljene sine fra Sotsji-OL, som opprinnelig ble tatt fra dem .

– Vi er glade på vegne av våre utøvere, og vi kommer til å støtte dem i de videre skritt som må tas. Dette viser at våre bestrebelser har vært berettigede, sier Dmitrij Peskov, pressetalsmannen til president Vladimir Putin.

– Vi er veldig glade, jeg trodde at dette skulle skjer, før eller siden, sier skipresident Jelena Välbe til nyhetsbyrået R-sport.

– Jeg mistet munn og mæle da jeg fikk beskjed om dette, fortsetter hun.

– Rettferdigheten er til slutt gjenopprettet, sier den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov, gjengitt hos Sport Ekspress, og legger til at de bare har fått avgjørelsene på ankesakene, og ikke begrunnelsen.

– Jeg forventer at IOC anerkjenner avgjørelsen i CAS og lar våre utøvere delta i OL, sier sammen mann til nyhetsbyrået Tass.

Enn så lenge er det fortsatt usikkert om avgjørelsen betyr at de frikjente utøverne kan delta i det nært forestående OL-et i Sør-Korea, men skøyteløper Olga Fatkulina mener så.

– Dette betyr at jeg kan være med i OL, mener skøyteløperen Olga Fatkulina, og fortsetter:

– Vi venter nå på den avgjørelsen. Først da kan vi glede oss skikkelig. Akkurat nå har jeg ingen følelser. Vi bare venter.

Vil ikke kommentere

Landslagssjef i langrenn, Vidar Løfshus, ønsker ikke å kommentere saken før mer informasjon er på plass, og det samme sier kommunikasjonsansvarlig Jenny Wiedeke i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Vi har nettopp hørt avgjørelsen til CAS, og vil kommentere den senere når vi har fått full oversikt, sier hun til VG.

Totalt mottok Idrettens Voldgiftsrett (CAS) 42 anker fra russiske utøvere som er utestengt av Den internasjonale olympiske komité (IOC) fra OL på livstid for deltakelse i organisert dopingjuks. 39 av disse ankene ble behandlet av CAS i forrige uke i forkant av lekene i Pyeongchang. De tre siste ankene omhandler tre livstidsutestengte skiskyttere og skal behandles på et senere tidspunkt. Årsaken er at alle tre avsluttet sine karrierer.

Fakta CAS-avgjørelsen Frikjent: Dmitrij Trunenkov (bob), Aleksej Negodajlo (bob), Olga Stulneva (bob), Ljudmila Udobkina (bob), Aleksander Tretjakov (skeleton), Sergej Tsjudinov (skeleton), Jelena Nikitina (skeleton), Olga Potylitsyna (skeleton), Maria Orlova (skeleton), Alexander Legkov (langrenn), Jevgenij Belov (langrenn), Maxim Vylegzjanin (langrenn), Alexej Petukhov (langrenn), Nikita Krijukov (langrenn), Alexander Bessmertnykh (langrenn), Jevgenia Sjapovalova (langrenn), Natalia Matvejeva (langrenn), Olga Fatkulina (skøyter), Alexander Rumjantsev (skøyter), Ivan Skobrev (skøyter), Artem Kuznetsov (skøyter), Tatjana Ivanova (aking), Albert Demtsjenko (aking), Jekaterina Lebedeva (ishockey), Jekaterina Pasjkevitsj (ishockey), Tatjana Burina (ishockey), Anna Sjtsjukina (ishockey), Jekaterina Smolentseva (ishockey). ** Disse utøverne får beholde resultatene sine fra OL i Sotsji i 2014. Det er foreløpig ikke formelt klart om de får delta i OL i Pyeongchang. Utestengt: Aleksandr Zubkov (bob), Alexej Vojevoda (bob), Alexander Kasjanov (bob), Aleksej Pusjkarev (bob), Ilvir Khuzin (bob), Julia Ivanova (langrenn), Julia Tsjekaleva (langrenn), Anastasia Dotsenko (langrenn), Galina Skiba (ishockey), Anna Sjibanova (ishockey), Inna Djubanok (ishockey). * Disse utøverne mister OL-resultatene, herunder eventuelle medaljer, fra OL i Sotsji i 2014. De får dessuten ikke delta i OL i Pyeongchang, men livstidsutestengelsene av utøverne oppheves. Kilde: NTB

Blant de utøverne som ble hørt av panelet i Geneve inngikk utøvere fra skøyter, skeleton, aking, ishockey, langrenn og skiskyting. Høringene ble avsluttet sist lørdag.

Alle de involverte russerne har bestemt avvist at de har vært involvert i et statlig støttet dopingprogram i forbindelse med OL i Sotsji for fire år siden.

