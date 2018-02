IKKE TIL OL: Sergej Ustjugovs har nå ingen mulighet til å delta i OL, etter at CAS avslo russernes anke. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ustjugov & co fikk CAS-avslag: – Rotete prosess

PYEONGCHANG/OSLO (VG) 47 russiske utøvere og ledere fikk avslag på sin anke til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Russerne ba domstolen overstyre IOC , som har nektet å invitere dem til OL, men forsøket nådde ikke fram. Det betyr at langrennsløperne Sergej Ustjugov , Alexander Legkov og Maxim Vylegsjanin samt skiskytteren Anton Sjipulin – blant andre – ikke får delta i OL.

I avgjørelsen til CAS heter det at IOCs prosess med å lage en liste over inviterte russiske utøvere (OAR) ikke er å regne som en sanksjon, men som en avgjørelse om hvem som er kvalifisert.

IOC har valgt å invitere 169 russere til OL . CAS har nå besluttet at utøverne og lederne som anket, ikke har klart å vise at IOC har opptrådt diskriminerende eller urettferdig i invitasjonsprosessen.

– Det er en kaotisk situasjon på alle mulige måter, men det gjør ikke så mye fra eller til hva jeg tenker, sier Martin Johnsrud Sundby til VG etter at CAS-avslaget var et faktum.

– Hva synes du om prosessen?

– Det vil jeg ikke si så mye om. Jeg har fokus på det sportslige. Det har vært en rotete prosess. Det er ikke så enkelt å være utøver oppi alt dette her. Da blir det ikke enkelt å mene mye om det. Jeg velger å mene og synse minst mulig.

Fredagens avgjørelse gjaldt to forskjellige gruppeanker: Den ene bestående av 32 utøvere, den andre av 15 utøvere og ledere.

Selv om CAS hadde gitt russerne medhold i anken, er det på ingen måte sikkert at de ville fått delta i OL. IOC har nemlig vært tydelige på at komiteen er suveren i avgjørelsen om hvem som får delta i Pyeongchang-lekene.

– Utgangspunktet her er at jo at Den russiske olympiske komiteen er suspendert. Det betyr egentlig at det ikke er noen russere som skulle til OL. Men så har man åpnet for å invitere noen. Så det er ingenting å anke, sa Kristin Kloster Aasen, Norges IOC-medlem, tidligere denne uken.

Selv om Russland er offisielt utestengt fra vinter-OL, har de nesten like mange deltakere i Pyeongchang som de hadde i 2006- og 2010-OL. Da hadde de henholdsvis 190 og 177 utøvere med, mens IOC nå har godkjent 169 deltakere som vil konkurrere under betegnelsen «Olympiske atleter fra Russland».