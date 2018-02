Sánchez scoret i sin Old Trafford-debut

(Manchester United - Huddersfield 2–0) I sin tredje kamp fra start etter overgangen fra Arsenal, scoret Alexis Sánchez sitt første mål for Manchester United.

På stillingen 1–0 i det 67. minutt gikk Sanchez ned i feltet og ble tildelt straffe.

Straffen tok han selv. Jonas Lössl reddet, men chileneren var raskt fremme på egen retur og fikset både 2–0 og mål i sin debut på Old Trafford.

– Det var ikke noe drømmemål, men det var et mål, sier Manchester United -manager José Mourinho ifølge BBC.

– Det var bra for Sánchez å vinne en kamp, den første her hjemme for ham. Han spilte bra og viste lidenskapen og gleden han får av å spille fotball, legger Mourinho til.

Uniteds stjernesignering i januarvinduet var på sedvanlig vis høyt og lavt hele kampen. Han skjøt, fintet, ble felt, faktet, hentet ballen dypt og var en skapende kraft i sin tredje kamp for Manchester United.

Et kvarter før Sánchez-scoringen, satte Lukaku 1–0 etter et presist innlegg fra Juan Mata.

Det ble sluttresultatet i en kamp hvor United hadde stålkontroll mot et lavtliggende Huddersfield.

– Alexis Sáncez spilte veldig bra og han kommer til å bli en viktig spiller for oss. Han er bra med ballen, men gjør en viktig jobb defensivt også, sier midtbanespiller Nemanja Matic ifølge BBC.

Omdiskutert situasjon

Sánchez skaffet altså straffe etter 67 minutter, men United skulle nok hatt straffe i første omgang også.

Etter rundt 20 minutter ropte United-spillerne på straffe, og det med rette.

Scott McTominay hoppet opp inne i feltet. Fra høyre kom Huddersfield-back Terence Kongolo stormende. Nederlenderen dundret inn med skulderen rett i hodet på McTominay, som gikk rett i bakken.

– Det er både straffe og utvisning, mente Erik Thorstvedt i TV 2s studio i pausen.

Dommer Stuart Atwell mente imidlertid at det hverken var straffe eller kort til Kongolo.

McTominay fikk medisinsk tilsyn, men spilte videre.

