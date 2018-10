Carlsen kan miste plassen: – Å være nummer én i verden er en del av min identitet

SPORT 2018-10-11T13:37:21Z

ROMA/KRAGERØ (VG) Magnus Carlsen (27) slåss for sin posisjon som verdensener i sjakk når han fredag spiller sitt første parti i Europacup-turneringen i Hellas for Vålerenga.

Publisert: 11.10.18 15:37

Han har vært verdensener i ett strekk siden juli 2011 (og før det mesteparten av 2010), men nå ligger hans VM-motstander Fabiano Caruana (26) bare 6,7 poeng bak på den såkalte live-ratingen, som blir oppdatert for hvert parti.

Det betyr at Carlsen ikke skal dumme seg ut for mye i Europacupen for å beholde tetposisjonen.

– På en måte er det bare symbolsk, men det har samtidig vært en del av min identitet i mange år, sier den norske verdensmesteren når VG møter ham i Roma denne uken.

– Det er litt tilfeldig .... Noen ganger har forspranget vært stort, andre ganger mindre, men jeg vil at det skal fortsette så lenge som mulig. Jeg vil ikke være annenrangert under VM-matchen, sier han ærlig.

– Så dette er viktig for deg?

– Ja, det er absolutt viktig for meg.

Carlsen innrømmer at det var «ubehagelig» å følge det nylig avsluttede sjakk-OL på nettet. Der spilte Caruana, mens Carlsen valgte å stå over. Nå er det motsatt i Europacupen.

– Jeg kommer til å kjenne litt på det, innrømmer Norges sjakkikon.

Han kunne ha mistet 1. plassen til Caruana også i Sinquefield Cup tidligere i høst, men de to spilte remis seg imellom - og Carlsen beholdt topplassen. Det var den gang verdensmesteren gikk i skrifterommet og satte pekefingeren mot munnen - for å markere at «slutt pratet med at jeg skal miste plassen som verdensener».

Etter det VG forstår kommer Carlsen trolig til å spille seks av de syv rundene som Europacup-turneringen består av. Tarjei J. Svensen, mannen bak nettsiden mattogpatt.no , vurderer situasjonen slik for VG:

– Det er en viss risiko knyttet til å stille i slike lagturneringer siden han kan møte spillere som er en del lavere rangert. Da har han ikke råd til å spille mange remiser før han er bak. Han har vist seg nådeløs mot spillere mellom 2600 og 2700, men har noen feilskjær mot spillere ratet lavere enn det.

Svensken mener Magnus Carlsen må score veldig bra i Hellas for å unngå tap av ratingpoeng:

– Jeg tror han må score minst 4,5 poeng dersom han spiller 6 runder, litt avhengig av motstanden, for å unngå å tape rating.

Sjakkeksperten har statistikk å slå i bordet med som ikke er så positivt:

– Magnus har tapt rating i de fem siste lagturneringene han har deltatt i. Det faktum at han sjelden presterer særlig godt der, gir jo en viss grunn til bekymring.

Carlsen spiller vanligvis bare individuelle konkurranser der deltakerne er spesialinvitert. Noen ganger har han imidlertid lyst til å være en del av et lag.

– E-cupen passer bra for meg som en del av forberedelsene til VM-kampen, sier han.

Manager Espen Agdestein er også klar på at posisjonen som verdensener er viktig for Carlsen:

– Magnus føler at det å være nummer én, viser at han over tid er den beste. Det har vært en stor del av hans unge liv. Som han selv sier: Det har blitt en del av hans identitet. Han føler at rankingen er viktig for å vise hvem som er best.

Planene videre er hemmelig, men Agdestein bekrefter at Team Carlsen etter Europacupen drar til varmere breddegrader for å gjøre de siste forberedelsene til VM-kampen mot Caruana, som starter den 9. november.

– Det handler om å gjøre en siste finpuss, trene godt fysisk, spise fornuftig, sove godt og ha det hyggelig, sier Agdestein til VG.