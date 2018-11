DUO: Peter Heine Nielsen (t.v.) er mannen som først og fremst skal hjelpe Magnus Carlsen til VM-seier. Her er de to fotografert på Kragerø resort tidligere i høst. Foto: Geir Olsen

Treneren: – Magnus er den klart beste i verden

LONDON/KRAGERØ (VG) Trener Peter Heine Nielsen er klar på at Magnus Carlsen (27) aldri har hatt en tøffere VM-motstander. Han er like klar på at nordmannen er den beste sjakkspilleren i verden.

– Uansett hvem han møter, er Magnus favoritt. Det er min oppfatning, sier den ærlige dansken til oss når vi snakker med ham på en av treningsleirene før VM-matchen mot Fabiano Caruana (26) .

– Jeg synes han er den beste spilleren i verden. Magnus er den klart beste i verden, selv om ikke ratingen indikerer det. Og Caruana er like klart nummer to.

Amerikaneren har i høst vært nær ved å vippe Carlsen ned fra 1.-plassen, som han har hatt i ett over syv år. Men nordmannen går inn i VM-matchen som verdensener.

– Luksusen med å være den beste i verden, som jeg synes Magnus er, er at hvis han får spillet til å fungere, så kan trolig ikke motstanderen gjøre noe med det.

– Magnus er også veldig erfaren. Det er unikt i den alderen. Og det er klart at match-formatet, som vi har i VM, blir noe annet enn å spille turnering mot mange ulike motstandere.

Peter Heine Nielsen var ikke Carlsens trener i den første VM-matchen i 2013. Han valgte å si nei takk, fordi han hadde vært Viswanathan Anands sekundant i flere VM-oppgjør før – og mente det var moralsk umulig å forsvare å jobbe for Carlsen. Derimot var dansken Carlsens fremste hjelper både i 2014 og 2016.

– Magnus har vunnet alt, men vi savner en VM-match der han er på topp. Han har vunnet alle tre, men han har ikke fått det helt til å klaffe. Jeg håper at vi får se Magnus på sitt beste i London.

– Hvor viktig jobb har dere i analyseteamet rundt ham?

– Vi skal ikke vinne matchen for Magnus, men vi skal hjelpe ham til å gjøre det. Vi skal grunnleggende hjelpe ham ti å komme i alvorlige problemer. Så hvis Magnus holder sitt nivå, så er det gode sjanser, mener Peter Heine Nielsen.

– Men han svinger mer enn tidligere?

– Nja, det var en gang han vant hver eneste turnering. Det gjør han ikke lenger. Jeg tror motstanderne har blitt mer klar over hvor god han er. Selv om han er bedre enn dem, så er dette ekstremt intelligente mennesker. Alle andre i verdenstoppen ville ha vært superlykkelige over hans resultater, men Magnus har lagt en list som det er vanskelig å klare i år etter år.

De eneste navnene som er kjente fra Carlsens sportslige team, er Peter Heine Nielsen og franske Laurent Fressinet. Men det er to-tre til som sitter et eller annet sted i verden og jobber for Magnus Carlsen . I en video lagt ut på sosiale medier forteller han selv at han har med noen «yngre» som skal bidra med «kreativitet og energi».