BANKERKUSK: Vidar Hop vant med Eikfaksen fra tet i V75 på Leangen sist. Det kan bli reprise i kveldens V76-omgang på Bjerke Travbane. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Reprise for Eikfaksen i V76

SPORT 2018-10-10T09:26:40Z

Eikfaksen var god til seier fra tet i V75 på Leangen sist. Med starteksperten Vidar Hop i sulkyen igjen, kan det fort bli reprise for Hamre-traveren.

Anders Olsbu

Publisert: 10.10.18 11:26

VGs travekspert, Anders Olsbu, mener i alle fall at Eikfaksen er kveldens sikreste V76-vinner.

– Eikfaksen holdt unna fra tet i V75 sist. Nest sist ble 5-åringen sliten etter en knalltøff 1.20-åpning, men holdt til fjerde. I seiersløpene fjerde og femte sist imponerte han stort. Fjerde sist tok han faktisk ned Tysvær Loke fra dødens. Jeg tror han leder hele veien, som sist, sier Olsbu.

Dagens banker:

Eikfaksen (V76-7) har fine forutsetninger og skal ha en god sjanse til å lede fra start til mål.

Dagens luring:

Xante (V76-5) avsluttet fort etter store trafikkproblemer sist. Er ikke ufarlig med tøff kjøring i front.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 480 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2160 kroner

V76-1 (2140mv)

11 HOMMES FERRARI

4 MO LINE

7 SOLSTAD STJERNEN

1 LUDVIG H.M.

———————————-

3 T.B.'s Minar

6 Il Sokken

9 Lesja Titan

10 Hage Loma

5 Brenne Brunett

2 Hof Blesen

8 Celoma

Løpet:

Fire hester kan rekke i V76-innledningen.

Favoritten:

Hommes Ferrari fortjener virkelig en seier etter flere gode løp på rad. Sist ble han sjenert til galopp fra start, men avsluttet bra fra køen til tredje bak Brage Mollyn og Briljant. Gangen før i V75 på Forus satt han i tet etter 500 m, men feilet drøye kilometeren igjen. Fullførte siden sterkt til tredje fra dødens i et løp gode Professor Ø.K. vant. Var god toer bak Rapptor og Stumne Fyr i de to foregående løpene, fjerde sist etter startgalopp. Feilfritt og på sitt beste er han god nok til å runde alle.

Outsiderne:

Solstad Stjernen satt i tet etter 500 meter sist som gikk etter radige 1.24. Ble passert 500 meter igjen og firte til sjette. Selv om åpningen var tøff, burde han vært litt hvassere til slutt. Med det løpet i kroppen etter fire måneders pause kan han være forbedret. 5-åringen har kapasitet for en topplassering, om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Mo Line var god til seier direkte etter et par måneders pause nest sist. Sist ble det galopp i første sving. Ble med i angrep fra køen runden igjen og sto på bra, selv om det ikke blir premie. Er ikke travsikker, men feilfritt er hun god nok til å kjempe helt i fremste rekke.

Startsiden:

En feilfri Mo Line kan sitte tidlig i tet, men de andre strekhestene er også flinke ut, om de løser seg som best.



V76-2 (2100ma)

1 EASY TO WIN

9 LE RAPIDE

4 WEINBERRY

11 CAMUSSO

10 Pique

6 C.C. Lucky Star

3 Naughtybyunature

2 Mystical Rebellion

7 Dreamliner

———————————-

12 Positano

5 Star's Gift

8 Alpha Credit R.R.

Løpet:

Flere med vinnersjanse i DNTs 4-årsserie. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Easy To Win har vært god til to enkle, strake seirer fra dødens. Vudduaune-traveren står i fare for å bli overflydd fra start. I så fall må han ha tur for å komme seg løs. Har han først det, kan han absolutt runde til seier igjen.

Outsiderne:

Le Rapide har gått gode løp hver gang. Innledet karrieren med to strake seirer. Tapte knepent nest sist, mens han var tapper fjerde fra dødens sist. Står til for et fint løp og har en dyktig kusk. Kan absolutt vinne om formen fortsatt er på plass etter snaue to måneders løpsopphold.

Luringen:

Weinberry var tapper firer fra dødens for eieren sist og er i klar fremgang. Blir kuskeforsterket med Dag-Sveinung Dalen, som ligger som tredjemann på landsstatistikken hittil i år. Hesten står fint til spormessig og er aktuell feilfritt og på sitt beste.

Startsiden:

Naughtybynature kan muligens ta teten i første omgang. Utenfra vil nok Weinberry, C.C. Lucky og muligens Alpha Credit R.R. prøve seg en bit.



V76-3 (1640mv)

6 H.C. BLESEN

9 SITJE RAPP

———————————-

4 Kaptein

3 Horgen Gaupa

2 Wik Faksen

10 Lilljom

8 Lygne Odine

7 Turbofaksen

1 Føynland Lykke

5 Sør Rigo

Løpet:

Tre-fire hester peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

H.C. Blesen har slitt med dårlige blodverdier, men rapporteres fin nå. Har vært bra i trening og står fint til i springspor. 7-åringen er kjapp fra start, kan stikke til tet og lede hele veien, om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne:

Kaptein har rotet mye med galopp i det siste. Har kapasitet. Det viste han femte sist, hvor han kun tapte for gode Møller Tor og Rådim Faksen tross galopp. Men han har et trang fjerdespor å hanskes med, så det er galoppfare igjen. 6-åringen er nok klart best i tet, men det spørs om han klarer å komme dit. En typisk outsider.

Luringen:

Sitje Rapp har gått skoløs fremme i sine to siste starter og vært klart forbedret. Sist overtok han runden igjen og vant greit til karrierens første seier i sitt 19. forsøk. Gangen før tapte han kun for Hauan Odin. På sitt beste kan han muligens utfordre favoritten. Og skulle den svikte med galopp, står Sitje Rapp klar til å overta.

Startsiden:

En feilfri H.C. Blesen kan stikke til tet. Wik faksen er også flink fra start. En feilfri Kaptein er heller ingen sinke, men har fått et trangt fjerdespor.



V76-4 (2100ma)

3 WINMECREDIT

5 ROCKY P.H.

7 ETNA B.R.

2 HAWKING

1 KING ROYAL

4 Cantab G.T.

———————————-

Løpet:

Et åpent montéløp, hvor ingen kan avskrives helt. Jeg helgarderer.

Favoritten:

Winmecredit kommer ut etter et par måneders pause, men Hamre-traverne pleier å være godt forberedte. Vant et travritt fra tet i sin siste start og trives nok best i den posisjonen. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Etna B.R. vant også lett fra tet i et travritt sist. Er kjapp fra start og er blitt strøket inn et spor. Skulle hun komme seg foran stiger sjansene, men hun er ikke avhengig av den posisjonen. Hun kun også avslutte bra med rett ryggløp.

Hawking skuffet litt sist, men har ellers vært solid i Kolnes-regi. Har trent fint under sal og gjør en spennende montédebut her. Er normalt flink fra start og kan kjempe i toppen på direkten. En typisk outsider.

Luringen:

Rocky P.H. var overlegen i et travritt sist fra dobbelt tillegg, dog i billig lag. Danskegjesten kommer uansett med ambisjoner om å kjempe i toppen og bør strekes.

Startsiden:

Alle kan løse bra fra start. Muligens en av de tre innerste eller Etna B.R. til tet, men en noe åpen startside.



V76-5 (2100ma)

2 SOUTHWIND GIZZEL

4 LISTAS MANBOY

8 XANTE

1 Eye Of The Tiger N.L.

9 Going Transs R.

10 Colonel Cantab

———————————-

3 Canadian Rolls

6 J.C. Royale

5 Lass Labero

7 Synjo Diva

Løpet:

Jeg synes en trio peker seg litt ut, men dobler på den store bongen.

Favoritten:

Southwind Gizzel var meget bra til seier fra tet i et omløp sist og vant helt utruet. Er veldig rask fra start og sikter trolig inn føringen igjen. Kan lede hele veien, om ikke åpningen blir for tøff.

Outsiderne:

Listas Manboy kommer fra Danmark med tre strake seirer. I begge sine siste starter har han vunnet helenkelt etter relativt tidlig tetkjenning. Har vunnet fire av ti i år og tatt to annen. Bare Mønster-traveren unngår dødens, kan han vinne igjen.

Luringen:

Xante fikk stor trafikkproblemer sist, men avsluttet sterkt da åpningen først kom. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men han er sterk og tåler å gjøre en del selv. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene, skal han ikke avskrives.

Startsiden:

Southwind Gizzel stikker trolig til tet, selv om Listas Manboy kan løse bra.



V76-6 (2100ma)

8 AMAZING CASE

3 TOWANDA'S CLASSIC

———————————-

6 Riva Renn

11 Pearl Street

2 Denali

4 Selma Frecel

10 Angelina Hall

12 Norma B.

9 Hearthammer

1 Coktail Classic

5 Lily's White Sun

7 Brand New Star

Løpet:

Jeg sjanser på to hester i dette hoppeløpet for de stallansatte, men jeg skulle gjerne hatt råd til Riva Renn også.

Favoritten:

Amazing Case vant lett fra tet sist. I hoppe-Derby var hun uheldig og feilet kort før mål. Kunne muligens blitt femte ellers. I kvalifiseringen tapte hun kun for Let's Take A Selfie tross en kort galopp på siste bortre. Vant to løp før det. Slo blant annet Towanda's Classic fjerde sist.

Outsiderne:

Riva Renn feilet i en trang situasjon mot første sving sist. Gikk to fine løp etter pause før det. Har en dyktig kusk og skal regnes blant de tre. Skal heller ikke avskrives i seierssammenheng om hun går feilfritt og det klaffer med posisjonene.

Luringen:

Towanda's Classic går gode løp hver gang. Har vunnet fire av sine fem siste starter. Tapte kun for Amazing Case fjerde sist, men måtte gå utvendig for den siste 1100 meter og var tapper toer. Står fint til spormessig og skal regnes i toppen igjen.

Startsiden:

Towanda's Classic, Selma Frecel, Riva Renn og Amazing Case kan alle løse bra, om det laddes.



V76-7 (2140mv)

5 EIKFAKSEN

———————————-

11 Torpa Nicklas

1 Tripsson Ø.K.

4 Moe Tjalve

2 Nordby Sleipner

12 Tante Ragnhild

10 Ask Eld

6 Remkvikk

9 Odins Eld

8 Stensvik Martin

3 Alm Kiwi

7 Ulsrud Troll

13 Tin Balder

Løpet:

Jeg lar Eikfaksen stå ugardert i V76-finalen.

Favoritten:

Eikfaksen var bra til seier fra tet i V75 på Leangen sist. Holdt da unna for en meget god Remix, som var ute av taktene innledningsvis. Hamre-traveren er kjapp fra start, og feilfritt stikker han normalt til tet igjen. Om hesten får dirigere litt der fremme, har han en god sjanse til å lede fra start til mål på ny.

Outsiderne:

Tripsson Ø.K. kommer ut etter pause. Er behandlet og rapporteres fin i trening. Blir trolig overflydd, men er sikret et fint løp. Løser det seg og han viser seg fra sin beste side, kan han absolutt ende blant de tre.

Luringen:

Torpa Nicklas har vært god over lengre tid, og årets første seier kan være like om hjørnet. Han fortjener i alle fall en seier. Sist tapte han kun knepent for Tin Tveiten.

Startsiden:

Eikfaksen er veldig rask fra start og stikker normalt til tet.