Derfor er «Heimebane» bare på tv …

Norsk idrett kan glede seg over veksten i antall kvinner, men hvorfor er det nesten bare menn som velger å satse på å bli topptrenere?

En av tingene som går riktig vei i norsk idrett, er andelen kvinner i medlemsmassen .

I en tid der idrettstoppene sliter med både omdømmet og en riksrevisor som er lite fornøyd med hvordan NIF har informert departementet, er det gledelig at 60 prosent av økningen i antall medlemmer siden 2011, er av kjønnet som fortsatt er i mindretall.

41 prosent kvinner viser nemlig at man fortsatt ikke er i mål, men særlig gledelig er det at stadig flere jenter i alderen 6–12 søker seg til idretten. Blant de «voksne» er det derimot menn som har den største økningen.

Tallene fra den såkalte Nøkkeltallsrapporten ble presentert samme dag som en rekke sentrale idrettspersonligheter var samlet på Norges idrettshøgskole (NIH).

På seminaret «Idrettens sol- og skyggesider» handlet det mye om sistnevnte, der den altfor tidlig pensjonerte håndballdommeren Guro Røen gjorde kruttsterkt inntrykk på forsamlingen, med en personlig fortelling om hvordan hun og makker Kjersti Arntsen fikk erfare steinalderholdningene som fortsatt råder i en del idrettsmiljøer.

For selvsagt er ikke problemet at de var «for lave, svake og ærlige» til å dømme herrer internasjonalt, men at det på altfor mange felter er milevis igjen til vi kan snakke om likestilling.

På en dag der mye handlet om kvinner og statistikk, var det også interessant å høre NIH-nestor Kari Fasting presentere et annet punkt hvor skoen trykker: Kjønnsfordelingen blant topptrenere.

Mens store deler av befolkningen nylig har benket seg foran tv-skjermene for å se Helena Mikkelsen prøve å lykkes i den fiktive fotballklubben Varg, har Fasting sett nærmere på kjønnsfordelingen blant trenere på toppnivå, og søkt etter forklaringer på hvorfor fordelingen er så brutalt skjev.

Om vi går helt opp på landslagsnivå, fant hun og medforskerne bare 14 prosent kvinner (per 2011), og tilsvarende gjaldt bare 24 prosent av dem som har gjennomført eller var i gang med Olympiatoppens topptrenerutdanning.

Her er det også interessant å se på hva kvinnelige og mannlige topptrenere mener det skyldes.

Blant herrene er det mye som trekkes frem. En del handler om kvinners påståtte mangel på blant annet motivasjon, interesse og konkurranseinstinkt, men også faktorer som holdninger blant mannlige idrettsledere, diskriminering og forbigåelse kommer frem av svarene.

I intervjuer med kvinnene som har valgt trenerveien, fant Fasting en rekke historier om ting som ikke er slik de bør, ikke minst internasjonalt.

«Det er en del sånne komiske situasjoner som oppstår. Når du går på et lagledermøte, og de lurer på hvorfor Norge sender massøren», var blant disse.

I sum konkluderes det med at det er en stor fordel for menn at maskuline verdier preger trenerrollen, og at det fort oppstår et «menn ansetter menn»-mønster blant jobber som sjelden lyses ut, og at kvinnelige treneres egenskaper og erfaringer blir mindre verdsatt.

«De har lavere status, færre jobbmuligheter og må vise sin kompetanse for å bli respektert», lyder Fastings harde oppsummering av ståa.



Så hva forteller dette oss?

La oss glede oss over at flere jenter og kvinner velger seg idretten, men la aldri dette bli en sovepute.

Fortsatt er det altfor mange områder der kvinner føler seg på bortebane. Og slik skal vi ikke ha det i 2018.