Northug ute av sykdomskarantene: - I trening i morgen

SPORT 2018-10-23T12:07:23Z

VAL SENALES (VG) Petter Northug (32), som startet sykdomstrøbbelet til landslaget i Italia, er friskmeldt til trening i morgen.

Publisert: 23.10.18 14:07 Oppdatert: 23.10.18 14:37

Det melder sprintlandslagstrener Arild Monsen tirsdag ettermiddag.

– Det smalt både her og der for han natt til søndag så hele søndagen var veldig dårlig. Så hentet vi han fra det mye omtalte hotellet han ikke skulle bo på ned til oss. Den siste halvannet døgnet har vært bra, sier Arild Monsen til VG og sier videre:

– Nå er han i kjempehumør og har hatt et døgn hvor han fått i seg næring igjen. Han vil helt klart være i lett trening i morgen, sier Monsen.

Northug har mistet en god del hardtrening tidligere denne høsten etter sykdom og en smell etter en privat høydesamling på Tenerife, som ingen fikk klare svar på hva kom av. Men Northug har vist bra form på samlingen påpeker Monsen.

Forsiktig

Den tidligere landslagsløperen Espen Bjervig, som nå er langrennssjef, sier man etter omgangssyke i høyden er ekstra forsiktig når man starter opp treningen igjen etter omgangssyke i laget .

Flere norske løpere har blitt magesyke på samling i Italia. Hør hva Maiken Caspersen Falla sier om hvordan det er å gå og vente på å bli syk:

– Det er tyngre belastning å trene i høyden enn i lavlandet. Og man må være veldig nøye med å holde lav fart og ha stort væskeinntak, sier Bjervig

Det er ikke et alternativ per nå å avlyse den videre høydesamlingen på grunn av magesyken, sier Bjervig. Men han påpeker at landslagslegen er på vei til Italia.

Ikke hatt det bra

Både fysiolog og fysioterapeut har vært på plass i Italia, men omgangssyken slo inn over det norske laget da de ikke hadde lege på plass i to dager. Tidligere i samlingen har de samarbeidet med kombinertlandslagets lege.

– Vi får se hvordan det går fremover. Det er ikke noe kritisk for sesongen fremover det som skjer nå, sier Bjervig.

Langrennssjefen sier at de fem som har fått omgangsyke i det norske laget virkelig ikke har hatt det bra.

– Det slår hardt. Det har omtrent vært for alle som har fått det at det har kommet kastende på.

Delte rom med Northug

Finn-Hågen Krogh er foreløpig frisk, men han delte rom med Northug da 32-åringen var førstemann ut med det som antagelig er et norovirus.

- Jeg fikk ikke med meg at Petter var oppe og spydde den natten, men det er klart man sover godt her oppe i høyden når man trener mye. Jeg sover vel tungt, sier Krogh til VG.

Bjervig mener det bare blir spekulasjoner hva som har skjedd i forkant av sykdomsutbruddet. Han forteller at de norske løperne har spist det samme som andre nasjoner som fortsatt er friske.

Det er drøye tre uker til langrennssesongen starter på Beitostølen. Siste helgen i november er det verdenscupåpning i Ruka i Finland.