FLYTTER FRA KOMPISEN: Trønder-guttene Niklas Dyrhaug (t.v.) og Didrik Tønseth har to VM-gull på stafett sammen (2015 og 2017). Her er de på Sognefjellet onsdag denne uken. Foto: CORNELIUS POPPE / NTB scanpix

Dyrhaug flytter fra Trondheim

Publisert: 02.06.18 08:17

SOGNEFJELLET (VG) Niklas Dyrhaug (30) har kjøpt leilighet i Oslo sammen med kjæresten Frida Martinsen.

Etter ett år som «pendlerkjærester» bestemte Dyrhaug og kjæresten at det var på tide å kjøpe leilighet sammen i hovedstaden.

– I sesongen så er det en fordel å slippe og reise helt til Trondheim mellom rennene. Det er kjempeløsning for begge, sier Dyrhaug, som har godkjent at VG deler dette bildet av duoen:

Under skyfri himmel på Sognefjellet onsdag, fortalte en strålende fornbøyd 30-åring at han og kjæresten betalte 4,15 millioner kroner for en leilighet på 64 kvadratmeter like ved Holmenkollen.

– Jeg tror det blir godt å kunne være litt mer sammen. Det har vært skikkelig avstandsforhold til nå, sier Dyrhaug til VG.

Hjemmekjær

Men Dyrhaug beholder leiligheten i Trondheim. Han ser for seg at han kommer til å være en del der fremdeles.

– Jeg er så hjemmekjær at må ha leiligheten i Trondheim, sier Dyrhaug og ler.

Kjæresten, som også er trønder, har fire år igjen av jusstudiene i Oslo.

– Hun er fra Ranheim. Vi var på Rosenborg-Ranheim. Det er ingen tvil om at hun er Ranheims-jente. Det er der hjertet ligger, sier Dyrhaug.

Kampen endte 1–1. Selv er han Rosenborg-supporter og moren, Tove Moe Dyrhaug, er daglig leder i Rosenborg.

Paret overtar leiligheten 1. august. Han gleder seg til å flytte.

– Når man har bodd så mange år som jeg har i Trondheim blir fint med nye impulser. Jeg kommer nærmere Sognsvann og Toppidrettssenteret, sier Dyrhaug.

VIl savne kompisen

Didrik Tønseth er nesten nabo med Dyrhaug i Trondheim. Han kommer til å savne kameraten.

– Dette går litt innpå Didrik. Der er derfor har jeg sagt at jeg skal bo i Trondheim så den overgangen blir litt myk, sier Dyrhaug og smiler.

– Skal han virkelig flytte? sier Tønseth og fortsetter:

– Det er bra at han kan dra til Oslo og være fornøyd med livet, så kan han komme tilbake til Trondheim og være kjempeblid, så det blir kjempebra det.

Nabo med treneren

Det er bare noen dager siden det ble kjent at Eirik Myhr Nossum er ny hovedtrener for allroundlaget.

Han bor bare 50 meter fra Dyrhaugs nye bopel.

– Dette blir veldig trivelig. Sånn jeg kjenner Niklas så kan det bli kjempebra. Det er mange plusser i Oslo, men han får ikke den samme Tydalsmyra i Nordmarka som han har hjemme, sier Nossum.

I det nye nabolaget bor også Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen.