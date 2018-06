BANKERAKTUELL: Adrian Solberg Akselsen har en god vinnersjanse med Dior Sisa. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To bankerkandidater i V76

Publisert: 06.06.18 09:23

SPORT 2018-06-06T07:23:42Z

Både Dior Sisa og Solva er aktuelle bankeralternativer i denne V76-omgangen på Bjerke Travbane.

VGs travekspert, Anders Olsbu, har god tro på begge, men tar med en hest til i deres respektive løp.

– Dior Sisa har kun tapt for gode hester i sine to starter hittil i karrieren og kan lede hele veien. Solva møter langt enklere lag enn vanlig. Feilfritt og om hun ikke blir sittende fast, kan hun vinne, mener Olsbu.

Dagens banker:

Ingen , men både Dior Sisa og Solva er mulige alenestreker.

Dagens luring:

Sweet Talkin Hall (V76-6) feilet i 3-årseliten på Elitloppsdagen sist, men Hamre-traveren har en høy 1.11-tid inne.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 180 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1728 kroner

V76-1 (1609ma)

3 IMPRESSION

2 EL RAY

5 PASSE PARTOUT

1 FILIPPA B.R.

11 Mr. Sopranos

7 Figaro B.R.

—————————-

4 Writing Queen

6 Be My Toddy

9 Toledoss

8 Muscles Classic

10 Red's Chipchip

Løpet:

Jeg streker av for seks hester i V76-innledningen.

Favoritten:

Impression har vært meget bra til tre strake seirer. Sist ble han forstyrret til galopp, men kom råsterkt tilbake til seier, dog i billig lag. Gangen før vant han lett fra tet. Er kjapp fra start og kan sikre seg føringen. I så fall blir han vrien å tukte.

Outsiderne:

Passe Partout har vært bra fra dødens i sine to siste starter. Avsluttet bra etter sen åpning tredje sist og vant lett etter et perfekt løp i lederrygg fjerde sist. Skal regnes blant de tre feilfritt.

Filippa B.R. holdt godkjent fra dødens sist og tapte kun for Nora Noark nest sist. Har vært bra tidsmessig i begge startene og er sikret et fint løp. Ikke helt ueffen om åpningen kommer.

Luringen:

El Ray fortjener snart en seier etter mange gode innsatser. Tapte kun for Master de Pan og Red Bar i en V75-finale sist. Ble treer bak Impression nest sist, men da fikk sistnevnte et langt enklere løp, noen han kan gjøre igjen. Uansett skal El Ray regnes blant de tre på ny.

Startsiden:

Impression stikker trolig til tet, men kan få Be My Toddy over seg. Filippa B.R. slipper trolig.



V76-2 (2140mv)

1 DIOR SISA

8 Writing King

—————————-

2 Poda

4 Carte Cachet

5 Royalty Street

6 Shotthesun

7 Coventina Va Bene

9 Bricois Way

10 Mr. Chippendale

3 Etna Sisu

Løpet:

Dior Sisa kan være et bankeralternativ. Jeg garderer kun med Writing King.

Favoritten:

Dior Sisa har vært bra i begge sine to starter hittil i karrieren. Første gang ut sto hun vrient til i spor elleve, men avsluttet bra til tredje bak gode Royal Muscle og Lucky Kentucky. Sist avsluttet hun bra til annen og var ikke mye slått av Delight Classic. Står fint til på strek og kan lede hele veien, om hun forsvarer sporet. Hun skal uansett regnes.

Outsiderne:

Poda sto på fint til annen bak Gogo Hall etter å sluppet føringen i annen sving sist. Gangen før feilet hun bort en trippelplass bak Star's Gift. Kan løse bra fra start og kan være trippelaktuell feilfritt.

Luringen:

Writing King nærmer seg en seier etter å ha tatt to strake annenplasser, bak henholdsvis gode L'Amour Bonanza og Larry Joe. Klaffer det bare litt fra tillegget, skal han regnes blant de tre igjen.

Startsiden:

Dior Sisa er flink fra start, men kan bli utfordret av Poda.



V76-3 (1609ma)

1 SOLVA

3 Bauers Annabella

—————————-

10 Kor Kosen

5 Myrull

11 Viktoria Solbacka

9 Alm Travana

12 Pepp Jerka

2 Øyans Storm

4 Ejo Tina

8 Lolly Løva

6 Egge Terna

7 Sør Rigo

Løpet:

Solva er den beste hesten og er en bankerkandidat, men jeg velger å ta med Bauers Annabella.

Favoritten:

Solva er den beste traveren, men 5-åringen står litt sjanseartet til i innerspor, samtidig som galoppen ligger litt på lur. Sist tapte hun kun knepent for Hauan Hera. Ble tredje bak Hauan Hera og Horgen Gaupa gangen før etter en dårlig start. Feilet som trippelaktuell i et løp Bråtnes Eyr vant tredje sist. Bare hun ikke blir sittende fast eller galopperer, skal det være snakk om en fin sjanse.

Outsiderne:

Kor Kosen var god til seier fra tet etter lang pause nest sist. Gikk litt mer på det jevne sist, men fikk opp farten den siste biten. Vallaken er nok klart best i tet og står således sjanseartet til. Men han trives ikke så godt på Klosterskogen, som han gikk på sist. Viser han seg fra sin beste side, kan han ende på trippelen.

Luringen:

Bauers Annabella ble sliten fra dødens sist. Gangen før tapte hun kun knepent for Eikronja. Dyktige Dag-Sveinung Dalen kjørte da og får sjansen igjen. Trener Beate Holmstrøm mener hoppa har en 1.26-tid inne. Det gjenstår å se. I så fall kan hun ta karrierens første seier i sitt 42. forsøk.

Startsiden:

Solva kan løse bra bak bilen, men har et par raske rett på utsiden. Egge Terna og Lolly Løva kan også åpne bra, men står langt ute. En noe åpen startside.



V76-4 (2100ma)

9 BROTHER TUCK

3 SATORI K. DIVIC

4 ELKEN SECRET LOVE

—————————-

12 Memphis Tennessee E.P.

1 Super Mack Grace

2 A. Priori

5 Millers Well

7 Sparkling Credit

8 Circus Va Bene

6 The First Lady

11 Born Dreamer

10 Wake Up Sweety

Løpet:

Jeg prøver tre hester i kvalifiseringsløpet for ungdommer til Summer Meeting Talents.

Favoritten:

Brother Tuck går fine løp hver gang, men er ingen stor vinnerhest. Men han har vært blant de fem første på åtte starter hittil i år. Hesten står til for et fint smygløp og har den beste kusken. 5-åringen får derfor et knepent favorittstempel.

Outsiderne:

Satori K. Divic er bra på sitt beste og viste den siden sist. Fikk et perfekt smygløp da og knep seieren fra gode Glennis Attack som var solid etter galopp. Vallaken kan løse bra fra start. Er kanskje aller best med ryggløp. Kan speede fort da.

Luringen:

Elken Secret Love rapporteres meget bra i trening etter å ha vært strøket en gang etter å ha vært litt småsyk. Er kjapp fra start og skulle hun komme foran, stiger sjansene betraktelig.

Startsiden:

De fire innerste, samt Sparkling Credit kan kjøre om føringen.



V76-5 (2100ma)

8 M.H. HERKULES

11 SILKESPIKA

6 RIGEL ØYVIND

2 RÅDIM FAKSEN

10 SMEDTULLA

1 Mailund Jerva

—————————-

3 Skrei Odina

7 Flammen Julie

12 Eldvina

5 Komnes Molla

9 Skauga Rasken

4 Jo Blessen

Løpet:

Jeg streker for halve feltet, hvor hoppene har grunnlagsfordel.

Favoritten:

M.H. Herkules har vært meget bra i det siste og har vunnet tre av sine fire siste starter og halvparten av sine åtte forsøk hittil i år. I sine to siste starter har han vunnet helenkelt. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men bare han går feilfritt, skal han uansett regnes med en god sjanse.

Outsiderne:

Rigel Øyvind årsdebuterer. Har vært toer en lokalkjøring og skal være godt forberedt. Mjølnerød-stallen holder full form, og Rigel Øyvind kan kjempe om seieren på direkten, om han legger godviljen til helt inn.

Luringen:

Silkespika kan ikke få et bede løp grunnlagsmessig. Gikk en solid sisterunde sist til tredje i et V75-løp Eigelands Rebecca vant. Gangen før feilet hun bort en trolig tredjeplass bak Lykkje Embla og Mine etter mye av løpet i dødens. Tredje sist var det kun sistnevnte som ble for god. Galoppen ligger på lur, men feilfritt kan hun runde alle.

Startsiden:

Skrei Odina, Komnes Molla, Rigel Øyvind og Flammen Julie kan alle løse bra. Rådim Faksen er heller ingen sinke om han går feilfritt.



V76-6 (1609ma)

9 FOREVER PEACE

3 SWEET TALKIN HALL

—————————-

5 Luxury Tile

7 Amazing Dream

2 Bom Simoni

6 Got You B.R.

8 Zelov

10 Joe Comet

1 Andre Rev' Point

4 Beaks Tamara

Løpet:

To hester peker seg litt ut, men de er ikke helt til å stole på.

Favoritten:

Forever Peace ble gitt et pent løp første gang ut etter pause nest sist og gikk pigg i mål. Sist var han helt rå. Rennesvik-traveren overtok på siste bortre og dro i fra til en overlegen seier på fantastiske 1.12,7. Gjør han den prestasjonen om igjen, blir han vrien å stoppe.

Outsiderne:

Luxury Tile fikk åpning innvendig til slutt sist, men det var ikke så veldig drag over henne, selv om hun trolig feilet bort fjerde. Tilbake i toppform er hun god nok til å ende blant de tre. Tredje sist tapte hun kun for gode Tortuga Bi, dog klart.

Luringen:

Sweet Talkin Hall feilet seg bort direkte i Håkan Wallner Memorial, et løp for 3-årseliten, på Elitloppsdagen i Europadebuten sist. Hamre-traveren skal ha en høy 1.11-tid inne og er en seriøs utfordrer feilfritt.

Startsiden:

Alle de fem innerste, samt Amazing Dream er gode fra start.



V76-7 (2100ma)

4 BOKLI RAPP

10 VETLE PETTER

2 SPRETT ODIN

5 Alessandra

—————————-

7 Alsaker Blest

11 Bjørnemyr Texa

6 Alm Sander

8 Søyset Kaiser

12 Tangen Braute

1 Missingmyr Stjernen

9 Våler Flaks

3 Løset Elden

Løpet:

Tre-fire hester kan rekke i V76-finalen.

Favoritten:

Bokli Rapp gikk skoløs for første gang sist og var radikalt forbedret. Var helt overlegen på 1.24,8. Kommer ut skoløs igjen og med samme innsats, skal han regnes med en god sjanse.

Outsiderne:

Vetle Petter vant halvparten av sine 20 løp i fjor og nærmer seg en seier igjen. Tapte kun knepent for Emil Mollyn sist og var solid toer bak Remix i V75 gangen før. Klaffer det bare litt fra baksporet er han sterk nok til å avgjøre.

Luringen:

Alessandra løste veldig bra sist, men feilet. Kom sterkt tilbake til fjerde i et V75-løp Bjørkeviking vant. Møter tøffe hingster, men med innsatsen sist i minne, tør jeg ikke avskrive henne.

Startsiden:

Nr. 1,2,4 og 6 er tetaktuelle.