GOD HJELPER: Magnus Carlsen har med treneren Peter Heine Nielsen til Norway Chess i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Magnus utstråler energi og kreativitet

Publisert: 01.06.18 13:54

SPORT 2018-06-01T11:54:52Z

Magnus Carlsen (27) har vært suveren i Stavanger så langt . – Endelig har han og Norway Chess funnet tonen, sier en av verdens fremste sjakkjournalister til VG.

Verdensmesteren har ofte trøblet i den norske superturneringen, men etter tre partier ligger han hele ett poeng foran resten av feltet.

– Jeg har kost meg med Magnus’ spill så langt, sier Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør for sjakkmagasinet New In Chess.

– Du får inntrykk av at han er sulten og ivrig, og spillet hans utstråler energi og kreativitet. Du føler hans kjærlighet til spillet, hans lidenskap, sier ten Geuzendam.

Carlsen vant onsdag over armeneren Levon Aronian, mandag slo han sin fremtidige VM-motstander Fabiano Caruana og tirsdag spilte han remis mot sin forrige VM-motstander, Sergej Karjakin.

– Hans seirer med hvitt mot Caruana og Aronian var imponerende. Glem ikke hvor sterke spillere dette er. Og i det svarte partiet mot Karjakin var det Magnus som lette etter kreative måter å spille på, mener Dirk Jan ten Geuzendam. La oss se om han kan fortsette å spille på dette nivået og med den driven.

Peter Doggers, innholdsdirektør i chess.com, var ikke så imponert over Carlsen i søndagens lynsjakk (som ikke teller i sammendraget), men synes nordmannen spilte «anstendig» mot Caruana.

– Etter Caruanas brøler misset han på å vinne kjapt og trengte mye tid til å regne på det.

– Mot Karjakin hadde han forberedt seg veldig bra og fikk en lett remis. Det var ikke så mye «spill» takket være hans gode forberedelser.

– Partiet mot Aronian er hans beste til nå, og det er vanskelig å si hvor bra det var, for Aronian spilte ikke så bra.

Doggers oppsummerer på denne måten:

– Jeg vil ikke si at han er tilbake på toppnivået fra sommeren 2014, men på den annen side ville jeg ikke sette pengene mine på noen annen vinner av Norway Chess nå!

Magnus Carlsen selv var strålende fornøyd etter triumfen over Aronian, som han regner som en av sine aller verste motstandere:

– Jeg er ikke en som tar av for stort, men dette er en klar nier på skalaen. Turneringen så langt er så godt som jeg kunne håpe på, sa verdensmesteren ifølge mattogpatt.no .

Carlsen har altså 2,5 poeng etter tre runder, mens syv spillere har 1,5. Nordmannen er den eneste som har vunnet partier til nå i Norway Chess 2018. Alle de andre partiene har endt med remis.

PS. Magnus Carlsen møter Hikaru Nakamura fredag ettermiddag.