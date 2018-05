BANKERKUSK: Bjørn Garberg både trener og kusker VG-bankeren Rofstad Odin. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot

Det er en flott meny i vente, både sportslig og spillemessig, på Bjerke Travbane lørdag. V75-finaler kombinert med at Norsk Rikstoto dobler syverpotten, er meget spennende.

Jackpot-bankeren blir Rofstad Odin.

– Rofstad Odin har vunnet fem av seks løp hittil i år for sin trener og kusk, Bjørn Garberg. Normalt sitter ekvipasjen tidlig i tet og dirigerer helt inn i grunncupfinalen, tror VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han mener også at Lykkje Borka kan være et bankeralternativ i hoppecupfinalen.

– Lykkje Borka er den tredje beste hoppa i landet etter Lannem Silje og Ulsrud Tea. Men hun er ikke helt travsikker og har stadig lange tillegg. Men feilfritt og uten uhell skal hun uansett regnes med en god vinnersjanse, synes Olsbu.

Ellers ser han frem til en duell i sølvdivisjonsfinalen mellom Code Bon og American Cheque, om førstnevnte bare ikke er for god.

Dagens banker

Rofstad Odin (V75-3) har vært meget bra og kan sitte tidlig i tet tross sporet. Skal regnes med en flott vinnersjanse igjen.

Dagens luring

In Håleryd (V75-5) står til for et fint løp. Skulle det bli tøff tetkjøring mellom konkurrentene innledningsvis, kan hun bli farlig til slutt.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1728 kroner

V75-1 (2120mv)

12 LYKKJE BORKA

13 Tao Elda

3 Mine

————————————

1 Thale

10 Valle Fryd

4 Løkki Flaksa

14 Brenne Blissi

11 Oriola

8 Kagge Lina

2 Smedtulla

15 Rødmyrsfakså

9 Vesle Maia

5 Stensvik Marikken

7 Torpa Oda

6 Hammerstjerna

Løpet

Lykkje Borka er et bankeralternativ i hoppecup- finalen.

Favoritten

Lykkje Borka var tapper som femte fra dødens på Åby sist. Er den beste hoppa. Feilfritt runder hun alle.

Outsiderne

Tao Elda vant tross galopp sist. Har slått Lykkje Borka før og skal ikke avskrives.

Luringen

Mine har kun vært knepent slått i sine to siste starter, sist fra dødens.

Startsiden

Thale vil naturlig nok lede en stund.

V75-2 (2100ma)

5 KASPER T.T.

9 RED BAR

3 DUPONT

————————————

1 Bongo

4 El Ray

8 Enjoyable

10 Master de Pan

2 Lakeside Cassie

7 Nika

6 Golden's Pride

11 Jailhouse Banker

12 King N'Swing

Løpet

Tre hester peker seg ut i grunndivisjonsfinalen.

Favoritten

Kasper T.T. var veldig uheldig på Färjestad sist. Fikk en tung tur i dødens, men hadde likevel trolig vært toer uten oppløpsgaloppen. Hadde travet en tid rundt 1.12,3 ellers. Gangen før var han helt overlegen. Galoppen ligger litt på lur, men feilfritt og på sitt beste er han god nok til å vinne igjen.

Outsiderne

Red Bar var god til en overlegen seier fra tet etter halvannen måneds pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Østre-traveren har rygg på startraske Lakeside Cassie og er han heldig kan han muligens skli rett igjennom. Og skulle han komme seg tidlig til tet, blir han vrien å tukte. Skal uansett regnes.

Luringen

Dupont virker til å ha stabilisert seg litt og har vunnet lett i sine to siste feilfrie løp. Hamre-traveren har alltid vist kapasitet, men galopper har ødelagt mye. Feilfritt kan han fort ende blant de tre.

Startsiden

Lakeside Cassie og Golden's Pride er kjappe. Bongo er heller ingen sinke. Red Bar kan kanskje komme rett igjennom fra annen rekke.



V75-3 (2100ma)

7 ROFSTAD ODIN

————————————

10 Røyns Stjernen

9 Rolf Martin

12 Mietor

8 Kringeland Enok

11 Hvalstad Odin

5 Solstad Stjernen

4 Lex Odin

6 Spang Express

3 Hellestvedt Trym

2 Hauglid Storm

1 Il Sokken

Løpet

Rofstad Odin får stå alene i grunncupen.

Favoritten

Rofstad Odin er en meget bra traver som har vunnet halvparten av sine 24 starter hittil i karrieren. På sine seks starter hittil i år, har han kun tapt en gang. Garberg-traveren var overlegen i billig lag sist. Hesten står langt ute på vingen her, men alle på innsiden er interessert i hans rygg. Så det er egentlig bare å kjøre seg til tet. Selv fra dødens skal han ha en god vinnersjanse her.

Outsiderne

Rolf Martin var tapper toer bak ledende Mietor fra dødens sist og feilet i striden gangen før. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre igjen.

Mietor har vunnet greit fra tet i sine to siste starter og har formen på topp. Men denne gang står han kjelkete til i spor tolv. Er likevel trippelaktuell.

Luringen

Røyns Stjernen er den eneste som har slått Rofstad Odin hittil i år, men kunne ikke helt true ham sist. 5-åringen har alltid en giftig speed å by på om han får ligge på vent til siste sving. Men han skal være veldig god for å ta ned favoritten igjen.

Startsiden

Il Sokken og Lex Odin er begge flinke fra start, men ønsker seg nok ryggen til Rofstad Odin som kan sitte tidlig i tet, om han blir offensivt kjørt.



V75-4 (2100ma)

6 RAINBOW BONANZA

10 NOIR NOIR

5 HIGHLAND BREEZE

8 ALLAWAY G.T.

————————————

4 Enjoythefuture S.C.

2 Rapide Frecel

3 Benoit Va Bene

7 Hez So Perfect

11 Marino D.V.

1 Andova

9 Jacobine Y.

12 Mr. Picasso

Løpet

Jeg prøver fire hester i bronsedivisjonsfinalen.

Favoritten

Rainbow Bonanza tok en sterk seier fra dødens i sin siste start. Skullerud-traveren er veldig bra fra start og vokser en klasse i front. Kommer han først dit, skal det være snakk om en fin sjanse. Men han har noen raske på innsiden. Fra dødens blir det straks verre.

Outsiderne

Noir Noir har vært fantastisk bra. Er ubeseiret på sine fire starter og har vunnet hele 13 av 17 løp hittil i karrieren. Tok en råsterk seier fra dødens i et langløp i V75 på Biri i helgen, hvor han møtte gode hester. Møter gode hester igjen, men Noir Noir skal aldri avskrives.

Luringen

Allaway G.T. har blitt satt opp til dette løpet, men har vært uheldig i sportrekningen, og det kreves en del tur herfra. Har han først det, er det ikke umulig. Sist ble han nedkjørt og var unnskyldt. Gangen før tapte han kun for gode Twigs Briard med galopp i siste sving.

Startsiden

Rapide Frecel, Benoit Va Bene, Enjoythefuture S.C., Rainbow Bonanza og Hez So Perfect er raske.



V75-5 (2100ma)

5 NAD AL SHEBA

1 MILLMINX

9 BALAINE

10 NORMANDIE ROYAL

4 SYNJO DANSEUSE

3 IN HÅLERYD

————————————

6 Whitney Brodda

7 St. Florent Decoy

12 Quite Cool Classic

11 Girl Power

Løpet

Jeg streker for seks hester i hoppedivisjonsfinalen.

Favoritten

Nad Al Sheba har vi fått veldig gode rapporter på. Hun trener bedre enn noensinne etter sykdom og en downperiode. Hoppa er veldig kjapp fra start. Har et par raske på innsiden, men skulle hun klare å komme seg foran, selger hun seg dyrt. Kan i så fall lede hele veien. Fra dødens blir det straks verre.

Outsiderne

Millminx er bra fra start og det er ikke helt umulig at hun kan forsvare sporet. Får uansett et fint løp, om hun skulle bli overflydd. Og kommer luken er hun langt i fra ufarlig. I år har hun vunnet hele fem av syv løp.

Balaine var solid til en enkel seier i V75 på Forus sist. Hadde trafikkproblemer etter galopp nest sist.

Normandie Royal var tapper treer fra dødens mot årgangens beste hopper sist.

Luringen

In Håleryd sto på fint til tredje bak Crackajack og Uni Lest på en god tid på Biri sist. Står fint til spormessig og er strøket ned i annetsporet. Skulle det bli tøff kjøring, har hun som regel alltid en bra sluttspurt å by på.

Startsiden

Millminx, Synjo Danseuse og Nad Al Sheba vil kjøre tøft om føringen.



V75-6 (2100ma)

12 CODE BON

11 AMERICAN CHEQUE

————————————

1 Thai Profit

4 Merles Simone

7 Looking Superb

2 Netherlee's Dream

3 Longcat Hanover

9 Wizard Of Ousse

6 Basic Instinct

5 Lucky Princess

8 Avalon

10 Vici Sun

Løpet

To hester kan rekke i sølvdivisjonen.

Favoritten

Code Bon var helt rå i V75 på Sørlandet sist. Da feilet han stort like etter start, men kom strålende tilbake til seier. Står i spor tolv, men er likevel god nok til å runde alle. Har vunnet fire av fem løp i år. Sto i samme spor da han endte uplassert nest sist, men møtte tøffere lag da, samtidig som det ikke var lett å hente noe fra køen, da det bli kjørt veldig fort til slutt etter at Farouk B.R. hadde fått dirigere.

Outsiderne

Thai Profit var meget bra til seier sist etter tet og lederrygg. Slo elitehester da og knep seg foran Photo Lavec til slutt. Det signaliseres mulig tetkjøring nå. Jeg mener han er klart best med ryggløp, spesielt over full distanse. Vallaken speeder alltid fort etter et løp på vent.

Luringen

American Cheque feilet direkte sist og tapte aldeles for mye. Nest sist tok han en sterk og enkel seier fra dødens. Han har stor kapasitet og kan muligens yppe seg mot favoritten. Hamre-traveren ble fjerde i 3-årseliten under Elitloppsdagen på Solvalla i fjor.

Startsiden

Thai Profit kan forsvare sporet. Netherlee's Dream og Basic Instinct i mot. Sistnevnte skal ha rygg.

V75-7 (2100ma)

4 BRÅTNESFAKS

10 G. JERKEN

12 B.B. TERJE T.

6 HORGEN LYNET

3 Emil Mollyn

7 Kjempen

11 Sordo

8 Troll Solen

————————————

2 Wellek

9 Tysvær Loke

5 Eikfaksen

1 Solbakken Jerv

Løpet

Mange med vinnersjanse i kaldblodscupen.

Favoritten

Bråtnesfaks har sviktet med galopp i sine to siste starter. Hadde nok kjempet i toppen ellers sist i løpet G. Jerken vant. Moen-traveren trives uansett aller best på Bjerke, hvor han har tatt fem strake seirer. Galoppen ligger på lur, men feilfritt er han god nok.

Outsiderne

G. Jerken gikk godkjent til annen bak Olu Lykkjar fra tillegg i Bergen sist. Gangen før feilet han i striden med B.B. Terje T. Tredje sist vant han et stayerløp i V75 på Sørlandet. Klaffer det fra baksporet og han viser seg fra sin beste side, kjemper han trolig i toppen igjen.

B.B. Terje T. tok en sterk seier fra dødens sist. Avsluttet bra gangen før, selv om han endte uplassert. Står sjanseartet til spormessig, siden han nok er aller best der fremme. Men han rapporteres veldig fin i trening.

Luringen

Horgen Lynet satt fast etter galopp sist og hadde krefter spart. Er bra fra start og skulle han komme foran, stiger sjansene.

Startsiden

Eikfaksen er kjapp, men skal ha rygg. Muligens kan en feilfri Horgen Lynet få overta. Kjempen åpent i 1.22-fart sist, men står langt ute.

NØKKELKUSKEN

Navn: Bjørn Garberg

Alder: 67 år

Antall seirer i år: 17

Antall seirer totalt: 1972

Leangen-veteran mot 2000

Sist lørdag tok han en overbevisende V75-seier med Creek’s Survivor på Biri. Denne gang er Bjørn Garberg storfavoritt med Rofstad Odin. 67-åringen er på full fart mot 2000 seirer i løpsbanen.

V75-1: - Mye skal skje om ikke Tao Elda , Lykkje Borka eller Brenne Blissi vinner hoppeløpet som innleder. En feilfri Smedtulla kan være en luring.

V75-2: - To hester skiller seg litt ut. Bongo står gunstig til. Red Bar står vanskelig til. Begge er i toppform. Lakeside Cassie er luringen om hun får tet. Kasper T.T. er god nok på sitt beste.

V75-3: - Han var god sist, Rofstad Odin , men var tynt jobbet før det løpet og kan ventes enda bedre nå. Tidlig tet er det samme som en god vinnersjanse. Streker likevel Røyns Stjernen som sikringskost. Han kan speede veldig fort oppløpet ned etter rett ryggløp.

V75-4: - Noir Noir imponerte stort til seier fra dødens siste 1500 meter sist. Møter ikke verre motstand nå. Jeg tror på ny trønderseier. Banker.

V75-5: - Åpent. Millminx kan lede fra start til mål. Normandie Royal kan spurtslå ham med riktig reise og tempo. Men bak disse to kan mye skje, med Nad Al Sheba som den fremste utfordreren. Er hun tilbake i den formen hun var på nyåret, kan hun bli vond å slå.

V75-6: - Han ville vært en banker fra et bedre spor, Code Bon. Bakfra kan det klabbe seg til. Merles Simone har vunnet to strake i V7-spillet og står gunstig til. En såpass god traver som American Cheque må alltid regnes.

V75-7 : - Rundens nøtt. Veldig mange kan vinne. Posisjoner og dagsform avgjør. Min favoritt blir Horgen Lynet , som på sitt beste blåser til tet og lede hele veien. Men han kan også galoppere. Bakfra blir trioen G. Jerken , B.B. Terje T. og Sordo alle seiersfarlige med klaff. Bråtnesfaks , Kjempen og Troll Solen er heller ikke sjanseløse.

