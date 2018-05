GAME OVER: Landslagssjef Petter Thoresen, helt til høyre i Norges spillerboks, kaster et langt blikk mot jublende danske spillere etter Norge definitivt er ute av kampen om VM-kvarfinalen. Nå må hockeygutta innstille seg på å unngå å rykke ned til B-VM i mesterskapets siste kamp mot nyopprykkede Sør-Korea mandag. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Må innstille oss mentalt på å overleve

Publisert: 11.05.18 21:57

HERNING (VG) (Danmark-Norge 3–0) Landslagstrener Petter Thoresen (56) mener at Norge «bør klare» å score mål mot Sør-Korea i kampen om å unngå å rykke ned fra A-VM for første gang på 17 år - da han også var sjef for hockeygutta.

– Vi må mentalt innstille oss på å overleve, sier Norges ishockeysjef til VG i pressesonen etter at hockeygutta hans ikke har scoret mål i tredje VM-kamp på rad.

Mesterskapet startet «nesten over forventning» når det gjelder evnen til å få skyte pucken i motstanderens mål. Norge kapret tre poeng etter å ha scoret to mål mot Latvia og fire mot Tyskland i ordinær spilletid. Så fulgte 0–7 for Finland, 0–5 for Canada og 0–3 for Danmark.

Norge må etter alt å dømme unngå tap i ordinær spilletid mot nyopprykkede Sør-Korea mandag for fortsatt å være en A-nasjon i ishockey, som Norge har vært siden 2006. Det er 17 år siden ishockeylandsalget rykket ned til B-VM, fra A-VM i Tyskland i 2001.

Fakta Slik er Norges VM-vei videre

Med tre poeng etter fem kamper, må Norge knipe poeng i kampen mot USA søndag for å slippe avgjørende kamp om nedrykk i siste gruppespillkamp mot Sør-Korea mandag - forutsatt at koreanerne ikke tar poeng mot Danmark (lørdag).



Det skjedde med svenske Leif Boork som sjeftrener, og Petter Thoresen som assisterende trener.

I navnet, men ikke gavnet. Petter Thoresen var den egentlige sjefen da Norge måtte ta den tunge veien ned B-VM. Han var tilbake som landslagssjef da han tok over etter Roy Johansen foran OL-kvalifiseringen for to år siden.

– Nå er det to kamper om å overleve, vedgår Petter Thoresen foran kampene mot USA søndag og koreanerne mandag.

Landslagskaptein Jonas Holøs (30) sier til VG at det skal veldig mye til for at Norge tar poeng mot USA.

– Det ligger litt i luften at den siste kampen mot Sør-Korea blir avgjørende, sier Holøs.

Holøs sier at de må «prate om» overtallsspill, undertallsspill og utvisninger foran den antatte liv og død-kampen.

– Alt må bli bedre. Nå ble det for mye «flying», sier han.

– Er dere, og du, slitne?

– Nei, men det hjelper å spille med puck, svarer han med trykk på med .

– Nå gjorde vi ikke det, understreker han.

Fakta Norges VM-kamper 2018

Jyske Banken Boxen, Herning

5. mai: Norge-Latvia 2-3 (spilleforlengelse)

6. mai: Tyskland-Norge 4-5 (straffeslag)

8. mai: Finland-Norge 7-0

10. mai: Norge-Canada 0-5

11. mai: Danmark-Norge 3-0

13. mai: Norge-USA kl. 16.15

14. mai: Sør-Korea-Norge kl. 16.15

Keeper Henrik Haukeland (23) mener de var preget av stundens alvor mot Danmark og at Norge har «hatt en nedadgående kurve» de tre siste kampene i VM.

På spørsmål om hvor han skal «finne» målscoreren han åpenbart ikke har, svarer Petter Thoresen at Thomas Valkvæ Olsen, «som alle ville ha med på landslaget», scoret 25 mål og ble toppscorer i Allsvenskan (nivå to) denne sesongen, og at toppscoreren i Getligaen, VM-debutant Tobias Lindström (30), «er her».

Fakta Tre VM-tap på rad Ishockeylandslagets OL/VM-kamper mot Danmark siden Norge rykket opp til A-VM 2006: Seier 6–3 i Latvia-VM 2006, seier 5–3 i OL-kvalifiseringen i Oslo 2009, seier 5–4 (spilleforlengelse) i Sveits-VM 2009, seier 6–2 i Sverige-VM 2012, seier 3–2 i Sverige-VM 2013, seier 4–3 i Hviterussland-VM 2014, TAP 1–4 i Tsjekkia-VM 2015, tap 0–3 i Moskva-VM 2016, tap 0–3 i Danmark-VM 2018

– Men dette nivået er et par hakk opp fra det de fleste av disse guttene spiller på til daglig, sier han.

– Er Sør-Korea på et nivå de bør beherske?

– Ja, det er et lag vi bør klare å score mål mot. Det mener vi ganske sikkert, svarer han.

– Det er lett å si at vi må score mål. Vi må finne noen måter å gjøre det på også. De scoret tre mål i overtallspill. Vi scoret ingen (i fire overtallsspill). Vi har hatt mange sjanser. Det har ikke stått på det. Men vi har vært for dårlige, sier Tobias Lindström.

Steffen Thoresen (33) mener at «alle» Norges spillere «har en målscorer i seg». Det gjelder bare å få det ut. Han sier at han scoret «masse» i sluttspillet i Getligaen for norgesmester Storhamar.

– Men med 10 skudd på mål i de to første periodene (mot Danmark), blir det tungt, sier han.

Thomas Valkvæ Olsen, som scoret et mål mot Tyskland (2–0), mener det er på høy tid å få pucken i mål igjen. Pucken «sitter ikke». Det er for dårlig.

Backveteran Alexander Bonsaksen virker litt paff konfrontert med det faktum at Norge kan rykke ned for første gang på 17 år.

– Vi skal spille de to siste kampene først. Vi vet hva vi må gjøre, sier han.

