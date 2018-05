HÅPER PÅ SOL: Marcus Kleveland, her i intervju med VG i solskinn i Oslo sentrum, håper på godt vær og mye folk under X Games på Fornebu. Foto: Herman Tinius Folvik, VG

Kleveland har varmet opp med Fortnite før X Games på hjemmebane

Publisert: 15.05.18 15:56

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-15T13:56:43Z

TJUVHOLMEN (VG) Snowboard-stjernen Marcus Kleveland (19) fryktet å miste X Games på hjemmebane grunnet ankelskade, men etter en lang periode med Fortnite-spilling er han nå klar for å kjøre snowboard igjen.

Det sier Kleveland til VG i solskinnet på Tjuvholmen kort tid før X Games arrangeres på Fornebu 18–20. mai, hvor han skal kjøre BigAir.

Under NM rett før påske pådro han seg et overtråkk som gjorde at ankelen holdt han ute av trening i en måneds tid. Sist uke testet han seg. Det ga gode nyheter. Foten fungerte.

Fortsatt «noob» i Fortnite

Det betyr at det blir mer X Games og mindre Fortnite, et av verdens mest populære spill .

– Ouuuff, det har vært mye dødtid. Det har blitt veldig mye Fortnite, sier Kleveland og avviser at han har blitt særlig god.

– Nei, jeg er fortsatt «noob» (nybegynner). Det er så vanskelig å bygge i spillet. Men man lærer jo litt. Nei ... Det skal bli godt å heller trene, sier 19-åringen og ler.

Han er rimelig sikker på at ankelen holder i jakten på sitt første X Games-gull i Norge. Fra før har han to i USA .

– Jeg tror det skal gå fint. Jeg har ikke kjørt på halvannen måned, så det blir sikkert rustent på første trening. Men det er bare å ta et par hopp så kommer følelsen tilbake.

– OL var kjipt

Han ønsker å revansjere OL-fiaskoen hvor gullfavoritten ble nummer seks i slopestyle .

– OL var jævlig kjipt. Det er noe du har sett frem til i fire år. Så når du først er der, går det rett til helvete. Jeg har lagt det bak meg nå etter et par gode konkurranser etterpå som ga meg godfølelsen tilbake.

I BigAir-finalen lørdag 19. mai venter verdens beste snowboardkjørere: Mark McMorris, Max Parrot, Sebastian Toutant, Yuki Kadona og Kyle Mack. I tillegg skal åtte mann kvalifisere seg til to plasser, blant annet Mons Røisland.

– Vi får håpe at tredje X Games blir bedre. Det kommer sterke navn. Jeg tror jeg skal kjøre på med det jeg har gjort før og det jeg tror jeg klarer. Du må samtidig ha hva som kan holde til pallen i bakhodet, mener Kleveland.

Gikk glipp av nye triks

I X Games på hjemmebane havnet han på to femteplasser i 2017, mens i 2016 ble det 12. plass.

– X Games er stort og noe jeg har fulgt på TV fra jeg var liten. Det er dritfett at vi skal ha det i Norge for tredje gang og det blir bra show. At alle de beste kommer er motiverende, synes Kleveland.

Dombås-gutten mener skaden kom på et uheldig tidspunkt tross at det ikke er mange konkurranser på skjemaet i april.

– Det var sykt kjipt. Det er den tiden det er best å kjøre. Det er «slush» og varmt. På vinteren er det is og du er mer redd for å gjøre triks. Det er en tid for å prøve nye triks.

På Fornebu er han avhengig av at de innlærte fungerer.

Denne artikkelen handler om Marcus Kleveland

Snowboard