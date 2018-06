1. DIVISJON: Narvik takket nei til plass i Get-ligaen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Narvik takker nei til plass i Get-ligaen

Narvik har takket nei til å overta Lørenskog sin plass i Get-ligaen den kommende sesongen, og kommer samtidig med kraftige sleivspark mot ishockeyforbundet, som Narvik mener mangler velvilje .

Det melder Narvik på sine hjemmesider fredag ettermiddag.

Dermed blir Get-ligaen i 2018/19 gjennomført med ni lag.

Dette melder de selv som årsak til at de takker nei til spill i den øverste divisjonen i ishockey:

«På bakgrunn av det tilbudet vi har fått fra Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey, har vi takket nei til plass i GET-ligaen kommende sesong. Vi kan ikke se at like vilkår og rettferdighet, som Norges Ishockeyforbund legger til grunn, er ivaretatt, selv etter at vi har fremmet forslag til løsning for dette. Vi har dog informert om at vi gledelig er med hvis Norges Ishockeyforbund snur, og godtar vårt forslag til løsning.»

Bakgrunnen for at Narvik har fått tilbudet er at Lørenskog ikke fikk lisens for videre spill i Get-Ligaen, etter ikke å ha oppfylt de økonomiske kravene.

– Sportslige, ikke økonomiske hensyn

I forhandlingene mellom Narvik og ishockeyforbundet har det blant annet blitt forhandlet når kamper skal spilles. I 1. divisjon har Narvik ofte spilt dobbeltkamper i helgene, både borte og hjemme.

Av forbundet har de fått tilbud om å spille dobbeltkamper mot samme motstander på hjemmebane, og doble bortekamper mot forskjellige motstandere.

Det er det siste punktet Narvik ikke er fornøyd med. I pressemeldingen skriver klubben at de ikke ønsker å påta seg ulempen med å spille mot uthvilte lag hver søndag, mens eget lag spilte kampen dagen før.

Dette er ikke like vilkår for Narvik som for de andre lagene, mener Narvik.

– Dette er utelukkende på grunn av sportslige hensyn, sier styreleder Stig Winther i et intervju med lokalavisen Fremover.no

– Om vi skal spille bortekamp mot Stjernen lørdag og ny bortekamp mot Sparta søndag, da er det ikke noe tvil om hvordan det går søndag. Vi må drifte klubben ansvarlig, det gjelder også det sportslige, utdyper Winther.

Han melder videre til lokalavisen at de hadde alt det økonomiske på stell, og at det eneste som manglet var «velvilje fra forbundet».

Narvik ønsket selv å spille doble bortekamper mot samme lag.

– Da ville alle lag fått én dobbelthelg hjemme og én borte, bortsett fra Narvik som hadde fått 18 dobbelthelger, men det hadde vi tatt, og om forbundet snur, så spiller vi gjerne Get-ligaen, forklarer Winther til VG.

– Har du noe tro på at forbundet snur?

– Nei, forbundet har styremøte i kveld, men det skal nok sitte langt inne, svarer Winther, som selv er i Oslo for å delta på forbundstinget.