HVEM KOMMER LENGST? Lionel Messi for sitt Argentina (t.v.) eller Cristiano Ronaldo og hans Portugal? Her er duoen i kamp for Barcelona og Real Madrid 6. mai i år. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Er du VGs beste VM-tipper? Spill VM-profeten!

Publisert: 29.05.18 21:18

Er du en selverklært fotballekspert? Nå har du sjansen til å bevise det i VGs VM-profeten.

VM-profeten går ut på å tippe riktig utfall i samtlige VM-kamper.

– Dette er en perfekt mulighet til både å bevise egne tippeferdigheter og få litt ekstra spenning til VM-kampene, sier VGs sportssjef Eirik Borud.

Meld deg på her!

Slik fungerer det

Reglene er slik at du får poeng for å tippe riktig kamputfall, samt ekstrapoeng for korrekt resultat. Utover i mesterskapet får du poeng for hvert riktige land du har tippet videre i finalespillet. Antallet poeng man kan sanke vil også øke utover i turneringen.

Les mer om reglementet her.

Når mesterskapet er ferdig 15. juli, kårer vi årets VM-profet.

Gjeve premier

Norges beste profeter vinner billetter til Nations League-kampen (EM-kvalifisering) Norge–Kypros 6. september på Ullevaal stadion! Vinneren får ti billetter. Andre til tiende plass får to billetter hver.

– Det er også mulig å lage egne ligaer, slik at du kan finne ut hvem i vennegjengen, familien eller på jobben som faktisk er den fremste fotballeksperten, legger Borud til.

Og: Hvis du synes det blir litt vel mye styr å skulle tippe alle kampene manuelt, finnes det en «profet-knapp». Den tipper alle kampene på én gang for deg – deretter kan du justere enkeltresultater manuelt.

Funksjonen bruker en blanding av UEFA-rankingen og tilfeldighet for å komme frem til et spådd resultat i hver kamp.