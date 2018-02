FULL AV LOVORD: Roger Ruud (til høyre) er stolt av Maren Lundby, som tok sitt første individuelle OL-gull mandag. Foto: Olsen, Geir

Roger Ruud om Lundby-gull: – Hun er dronningen av Toten!

Publisert: 12.02.18 21:32

SPORT 2018-02-12T20:32:54Z

Den tidligere topphopperen Roger Ruud (59) har fulgt Maren Lundby (23) siden hun var tre år. Totningen er ikke overrasket over suksessen til OL-vinneren.

– Hun er dronningen av Toten!

Det sa en tydelig stolt Roger Ruud til VG ved 17-tiden mandag, bare timer etter at Maren Lundby sikret Norges andre OL-gull så langt i mesterskapet.

– Det er ikke lett å finne ord på en slik prestasjon. Det var jo som forventet, men det er utrolig stas og utrolig imponerende. OL, liksom. Det setter preg på hele bygda.

Ruud, som fulgte rennet i OL-studioet til TV 2 og selv har ni verdenscupseirer på 80-tallet som hopper, har fulgt Lundby siden hun var tre år. Da hoppet hun med langrennsski og trente på nedslag, mimrer Ruud. Det er 20 år siden.

– Hun var jo fryktelig ivrig og begynte som treåring. Jeg har fulgt henne siden det og har alltid visst at hun har vært veldig ivrig og hatt et stort pågangsmot. Jeg har gitt henne en del tips og hjulpet henne opp gjennom. Det er utrolig gøy å se at hun lykkes.

Lundby taklet de vanskelige forholdene, hoppet enorme 110 meter i 2. omgang og fikk totalt 264,6 poeng. Det var hele 12 poeng foran Katharina Althus, som ble nummer to.

– Det er jo også veldig bra for damehoppingen. Tenk hvor mange små jenter som vil være Maren Lundby nå!

Håper på parademarsj med ordføreren

Nå håper Ruud at Lundby får en skikkelig hyllest når hun kommer hjem til Toten.

– Jeg håper det blir skikkelig oppmøte og en skikkelig feiring. Og parademarsj, med ordføreren. Og er jeg på de traktene så kommer jeg selvfølgelig, sier Ruud, som omtaler Lundby som «en hopper med en fin personlighet, og som et forbilde for mange».

– Det er ingen totning som er ute og måker snø nå. Men det er nok ikke bare på Toten.

Det sier Eldar Vågan, skuespiller, låtskriver og gitarist, mest kjent fra bandet Vazelina Bilopphøggers til VG – for å illustrere den voldsomme interessen det lokalt er for Kolbukameratenes store stjerne.

– Jeg har jo fulgt med henne. Hun er en skikkelig tøffing og det er en stor dag for området vårt, sier Vågan.

– Støtter hverandre alltid

Maj Britt Andersen har vunnet Spellemannspris og har gitt ut en rekke plater for barn gjennom årene. Men formiddagen 12. februar var det ikke musikk som sto i hodet på den folkekjære sangeren. Hun hadde naturligvis fått med seg OL-gullet til Lundby, og var i ekstase da VG tok kontakt ved 16.00-tiden.

– Det er jo helt topp, så klart. Man blir jo patriot når det er noen fra Toten som gjør det bra. Vi totninger støtter hverandre alltid, sier Andersen til VG.

På spørsmål om hva det er som gjør at det er hopperen fra Toten som gjør det bra, svarer den norske artisten lattermildt:

– Det må være at vi lager maten fra bunnen av. Vi har så mange gode grønnsaker, poteter og løk. Og gode jordbær, sier Andersen.