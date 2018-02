INNPAKKET: Marit Bjørgen pakket seg godt inn etter sølvløpet på 15-kilometer med skibytte lørdag. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Bjørgen snakket med Johaug etter sølvløpet

Publisert: 13.02.18 03:52

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Etter Marit Bjørgens (37) sølvmedalje på skiatlonen, gikk hun gjennom løpet med hjemmeværende Therese Johaug (29). Samtidig legger hun presset over på Charlotte Kalla (30) før 10-kilometeren torsdag.

– Therese er veldig flink til å backe opp og vi pratet om hva jeg synes om løpet og hva jeg kunne gjort bedre, sa Bjørgen på spørsmål fra VG om hun hadde snakket med Johaug.

Bjørgen, Ragnhild Haga og landslagstrener Roar Hjelmeset møtte pressen i forkant av 10-kilometeren torsdag.

Der kunne 37-åringen fortelle at hun hadde fått gratulasjonsmeldinger fra blant annet Johaug, og at de sammen hadde gått gjennom løpet som endte med sølv, kun bak svenske Charlotte Kalla .

Og Bjørgen var rask med å legge presset over på Kalla før neste møte.

– Charlotte er i veldig bra form og har vært sterk i hele vinter. Jeg må levere ett av mine beste løp i vinter for å slå henne. Hun er den største favoritten på distansen, også er vi seks syv andre jenter som skal kjempe om pallen, sa hun og la til:

– Det å ha en gullmedalje i bagen før torsdagen gjør nok godt for selvtilliten og tryggheten til Charlotte.

Tidlig med tronskifte

Etter lørdagens skiatlon skrev VGs kommentator Leif Welhaven at man kunne ane et tronskifte i kvinnelangrenn da Kalla utklasset Bjørgen med 7,8 sekunder på 15 kilometeren med skibytte. Men Hjelmeset mener det er for tidlig å sette kronen på Kallas hode.

– Marit tok fire gull i VM i Lahti, men det er klart at om Charlotte kommer hjem fra Pyeongchang med fire gull, så må vi gratulere henne som OL-dronning. Så kan hun få ha den tittelen ut dette året her, men så håper vi å ta den tilbake i Seefeld.

– Men det er et langt mesterskap, og mye som kan skje, så jeg tror ikke vi skal være for tidlig ute å snakke om et tronskifte, sier han.

– Så du tror Marit går i Seefeld?

– He he, om ikke Marit går så har vi andre norske jenter som kan kjempe om den trontittelen. Marit må ha den indre driven selv for å fortsette. Det tror jeg ikke vi andre kan gjøre så mye med, sa Hjelmeset.

Lyste opp etter Marius-spørsmål

Selv svarte Bjørgen noe unnvikende om hun blir å finne på startstreken under VM neste år.

– Når Therese kommer tilbake så hadde det veldig morsomt å gå sammen med hun. Men om jeg skal ha mulighet gå på et stafettlag sammen med hun i Seefeld, så må jeg være motivert nok til å legge ned den jobben som kreves, sa hun og la til:

– Da er spørsmålet om jeg er motivert nok til det. Det får vi se til våren.

Søndag var det morsdag og Bjørgen lyste virkelig opp da hun fikk spørsmål om hun hadde mottatt en gratulasjon fra sønnen Marius (2).

– Ja, han ringte meg og sa «gratulerer med dagen». Så det hadde han pugget, smilte Bjørgen bredt.

10-kilometeren for kvinner går torsdag klokken 07.30 norsk tid.

