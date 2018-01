«HARMONI»: Magnus Carlsen sier at han fant tilbake til harmonien i spillet sitt i løpet av turneringen i Wijk aan Zee. Foto: Tata Steel Chess

Carlsens første «super-seier» på 18 måneder: – Jeg har slitt lenge

Publisert: 29.01.18 04:55

Det er 18 måneder siden Magnus Carlsen (27) sist vant en superturnering i klassisk sjakk. Det satte han en stopper for ved å vinne tradisjonsrike Wijk aan Zee for sjette gang – mer enn noen andre i historien.

– Jeg har slitt lenge i langsjakk, sier Norges sjakkhelt til VG.

– Det har gått bra i andre formater, men ikke i langsjakk, sier han på telefonen fra Nederland. Stemmen forteller at han er i det særdeles fornøyde hjørnet.

Carlsen vant turneringen takket være omspillseier i lynsjakk over hjemmehåpet Anish Giri (23), som gjorde sin beste prestasjon noen gang.

Så sent som i romjulen ble Carlsen verdensmester i lynsjakk, og han vant flere store turneringer i de kjappe disiplinene i 2017. Men i langsjakk har det vært verre. Vi må helt tilbake til Bilbao-turneringen i juli 2016 for å finne Carlsens siste seier i en superturnering i sjakk med klassisk betenkningstid.

– Jeg hadde en helt annen harmoni i spillet nå, sier Carlsen.

– Hvorfor?

– Jeg føler at jeg fant formen i løpet av turneringen. Den siste delen her i Wijk aan Zee har vært bedre enn den første. Jeg hadde generelt en positiv trend utover i 2017, mener verdensmesteren i langsjakk.

Han forsvarte VM-tittelen i klassisk sjakk i november 2016, og han skal gjøre det igjen i november 2018.

– Hvor mye betyr denne seieren for deg?

– Det betyr mye. Det er en kjempelettelse.

– Og at du er den første i historien som vinner denne tradisjonsturneringen seks ganger?

– Dette er en helt spesiell turnering – med en enorm tradisjon. Derfor er det kjempegøy.

Carlsen har vunnet fire av de siste fem gangene han har spilt i Wijk aan Zee: 2013, 2015, 2016 og 2018. I 2017 ble han nummer to, og i 2014 droppet han turneringen – rett etter at han hadde blitt verdensmester for første gang – mot Viswanathan Anand i Chennai.

Dette er hans niende omspillstriumf av ni mulige siden 2007.

Neste oppgave for Carlsen er den såkalte «Fischer Random»-matchen mot erkerivalen Hikaru Nakamura på Henie-Onstad kunstsenter i Bærum. Med vegg-til-vegg-dekning på NRK.

– Jeg ser veldig fram til det. Det er gøy å spille sjakk om dagen, og jeg stiller opp for å vinne.

– Er det spesielt at motstanderen er Nakamura?

– For å si det sånn: Det er ikke gøy å tape for Nakamura, uansett format.

Nylig spilte Carlsen-Nakamura finalen i en online-turnering i lynsjakk i regi av chess.com. Da maltrakterte nordmannen sin amerikanske motstander.



Fakta Magnus Carlsen i Wijk aan Zee siden 2008 2008: Nr. 1 (delt). 2009: Nr. 5. 2010: Nr. 1. 2011: Nr. 3. 2012: Nr. 2. 2013: Nr. 1. 2014: Deltok ikke. 2015: Nr. 1. 2016: Nr. 1. 2017: Nr. 2. 2018: Nr. 1.