Fra vondt til Venstre

kommentar

Publisert: 26.01.18 18:05

2018-01-26

Det er godt for alle parter at Tom Tvedt og Linda Hofstad Helleland ikke trenger å ha noe mer med hverandre å gjøre. Men det er slett ikke gitt at det blir så mye lettere på NIF-toppen med en statsråd fra Venstre.

Det har ikke akkurat ost av idrettspolitiske temaer fra Trine Skei Grandes side de første dagene hun har sittet som kulturminister .

Det er da også en dårlig skjult hemmelighet at det er frykt i idrettsbevegelsen for at hun vil være veldig mye mer opptatt av kultur enn av idrett.

Etter å ha lovet at hun skal fortsette Linda Hofstad Hellelands linje med krav om åpenhet , møtte Skei Grande idrettsledelsen fredag.

Nå er det store spørsmålet hvordan hun i praksis vil forme idrettsdelen av jobben.

Dersom hun lykkes med å påvirke idrettspolitikken i den retningen hennes eget parti ønsker, kan det statsrådsskiftet fort bli en blandet fornøyelse sett med NIF-ledelsens øyne.

Uansett vil det nok oppleves som en lettelse at det forgiftende personlige motsetningsforholdet mellom Tvedt og Helleland ikke lenger vil kunne forsure samarbeidsforholdet. Etter evigheter med turbulens, vil det nok gjøre godt å få en frisk start.

Før møtet med den nye kulturministeren var da også Tom Tvedt omsider ute og bekreftet det alle har visst - at relasjonen mellom ham og den forrige statsråden ikke akkurat var optimalt.

Nå har han, dersom hans egen organisasjon lar ham sitte på tross av alt som er avdekket, en mulighet til å starte på nytt med en ny statsråd.

Men hvor stas blir det, da?

Med Venstre med roret vil det være duket for sammenstøt langs flere akser.

Hellelands fokus på styrke den uorganiserte idretten, og å kanalisere penger til dette utenom NIF-systemet, vil neppe bli noe mindre aktuelt under Trine Skei Grande.

Det er også interessant å se på hva hun tenker om prinsippene for den norske idrettsmodellen, og om administrasjonen i NIF vil få ytterligere kuttrunder, eller om hun vil gi organisasjonen det de ber om, og gjeninnføre større grad av autonomi, og heller bruke mest krefter på kultur.

Og hva tenker hun om anleggssituasjonen?

Det er heller ikke automatisk smooth sailing for idretten med en statsråd som helst vil endre finansieringsformen, og bevilge penger direkte over statsbudsjettet i stedet fra tippeoverskuddet.

Dersom dette skulle bli noe av, vil idretten måtte veies mot andre formål i større grad enn de er vant til, med den usikkerheten det medfører.

Legger man til at Venstre er mer velvillig innstilt til å teste at internasjonale bettingselskaper får lisens i det norske markedet, og at de har en historie i å se positivt på privatarrangerte stevner, vil det fort være duket for turbulens langs flere akser.

På kort sikt vil det uansett oppleves som forfriskende for NIF med et statsrådsskifte, rett og slett fordi situasjonen har vært så himla betent.

På lengre sikt er landskapet langt mer uavklart.

Situasjonen har beveget seg fra vondt til Venstre, og foreløpig er det for tidlig å si hva det betyr i praksis.

Men det innebærer nok at en tradisjonelt endringsresistent organisasjon ikke har møtt sitt siste krav om forandring.