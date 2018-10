DØRÅPNER: Bjørn Maaseide har jobbet dugnad for volleyball, og forhandlet sponsorkontrakter. Foto: Krogh, Marie von

Maaseide om sandvolleyballkometene: – Kan bli som Svindal og Johaug

Bjørn Maaseide (50) har forhandlet sponsormillioner for sandvolleyballkometene Anders Mol (21) og Christian Sørum (23). Nå tror milliardæren at den nye superduoen snart kan måle seg med de mest verdifulle norske idrettsutøverne i markedet.

Norges Volleyballforbund (NVF) har siden knallsuksessen til Mol og Sørum i sommer – som endte med EM-gull og tre store triumfer i verdensserien – signerte flere sponsorkontrakter. Både nasjonalt og internasjonalt.

Markedssjef i NVF, Iver Horrem bekrefter at de har inngått avtaler med Frende Forsikring, Calanus Helse og i disse dager en kontrakt med Schibsted, som blant annet eier VG.

I tillegg har Mol og Sørum fått til en privatavtale med energidrikkgiganten Red Bull.

Horrem nøyer seg med å si at avtalene er verdt «en del millioner». Men at de ikke er i mål med tanke på en målsetting om fem millioner kroner på årsbasis.

Bjørn Maaseide har slått seg opp som treningssentergründer. Sammen med Jan Kvalheim ble han verdensmester i sandvolleyball i 1995. Etter sommerens fantastiske internasjonale gjennombrudd for Mol og Sørum - hvor de spilte inn 2,6 millioner i prispenger på 34 dager - har «gammelgutta» bidratt med sin spisskompetanse og nettverk.

– Når du er toppranket i verden i en så kul idrett som sandvolleyball kan du ha samme potensial som andre nummer én. Jeg tenker at Mol og Sørum kan sammenligne seg med Aksel Lund Svindal, Therese Johaug og Petter Northug, slik han engang var. Forutsetningene er selvsagt at de fortsetter å levere toppresultater, sier Bjørn Maaseide.

Motivet til Schibsted er idrettslig talenthjelp.

– Vi har ved flere anledninger ønsket å hjelpe talenter. Magnus Carlsen er et eksempel. Nå er det Mol og Sørum vi vil hjelpe på veien til OL i 2020. Sponsoravtalen kommer vi til å bruke i annonsemarkedet, intern i Schibsted til inspirasjon, og i samarbeid med våre kunder, sier Per Håkon Fasting, konserndirektør for annonser i Schibsted.

PS! Mol og Sørum oppholder seg for tiden i USA. I neste uke spiller de en turnering i Las Vegas, som gjelder som kvalifisering til kommende OL i Tokyo.