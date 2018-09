DEPPER: Nora Mørk (t.h.), her sammen med Heidi Løke fra fjorårets tapte VM-finale mot Frankrike. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nora Mørk etter ny operasjon: – Nå har jeg mistet troen

Nora Mørk (27) må opereres i knærne for åttende gang. Dermed ryker nok EM med Norge.

– Jeg har ikke dårlig tid, så jeg må bare gjennom opptreningen igjen, men nå har jeg mistet troen. Det hele føles litt meningsløst. Nå vet jeg ikke hva jeg tør å tro og håpe på lenger, sier Mørk til TV 2.

Håndballprofilens klubb Györ meldte om operasjonen på sine nettsider søndag. 27-åringen skal gjennom en kikkhulloperasjon i menisken i løpet av kort tid.

Mørks skader

Disse mesterskapene har Mørk mistet:

*VM i 2011 med jumpers knee

*OL i London i 2012 med jumpers knee

*EM i 2012 med jumpers knee Må gjennom sin åttende operasjon:

*Seks ganger totalt for jumpers knee i begge knær mellom 2010 og 2013.

*7. februar 2018 ble hun operert etter at det høyre korsbåndet røyk

*Om få dager venter operasjon nummer åtte i knærne. Mørk skal gjennom en kikkhulloperasjon i menisken



Det var på en trening for to uker siden at 27-åringen fikk en vridning i kneet. Nå frykter hun seks nye måneder på sidelinjen. Før uhellet var hun «99 prosent»sikker på å rekke EM.

– Knust, mistet motet og motivasjon

Mørk røyk korsbåndet 5. februar i en mesterligakamp mot danske Nyköping. To dager senere var hun gjennom en vellykket operasjon.

Landslagslege Anne Froholdt skriver i en SMS til VG at man vil få en indikasjon på hvor langvarig skaden er først etter den siste operasjonen. Uansett kommer trolig EM i desember for raskt.

– Dette er første gang jeg har kjent på følelsen av å være knust, å miste motet og motivasjonen. Nå vet jeg rett og slett ikke hva veien blir videre, for nå er jeg bare en håndballspiller som ikke spiller håndball, sier Mørk til TV 2.

– Enorm svekkelse

Mørk mistet VM i 2011, OL i 2012 og EM i 2012 grunnet «jumpers knee». Hun ble operert for skaden seks ganger.

– Det er en enorm svekkelse for Norge. Hun er kanskje vår beste spiller. Men uansett hadde hun trolig ikke fått nok kamptrening på forhånd til å levere på det verdensklasse-nivået hun kan være på, sier Viasat-ekspert Frode Scheie til VG.

Det har vært antydet at 27-åringen kunne komme til å være tilbake på banen for Györ i oktober – i første rekke som straffeskytter.

Hergeirsson forberedt

For bare tre dager siden var landslagssjef Thorir Hergeirsson skeptisk til at det i utgangspunktet skulle være mulig for Mørk å bli friskmeldt til EM .

– Alt skal klaffe 100 prosent om det over hode skal være noen sjanse. Men vi holder muligheten åpen. Så jeg sier ikke at det er helt umulig, sa Hergeirsson da, før nyheten om ny operasjon kom.

– Thorir har planlagt EM uten Nora. Senest i helgen med Amanda Kurtovic, Moa Høgdahl og Stine Skogrand. Det kommer ikke som noe stor overraskelse for han. Uansett har vi et godt nok lag til å kunne vinne EM, sier Scheie.

– Thorir har forberedt seg på EM uten Mørk. Han er kanskje den som har minst tro på at Nora skulle rekke EM. Men klart, ett Norge uten Mørk er svekket, mener Bent Svele, TV 2-ekspert.

Hverken Scheie eller Svele frykter at skaden svekker Mørk så kraftig at hun ikke kommer tilbake på sitt beste nivå.