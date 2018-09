GOD STEMNING: Ada Hegerberg scoret tre mål for Lyon i dag. Dette bildet er tatt foran møtet med Avaldsnes 11. september. Foto: Foro: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Ustoppelige Hegerberg scoret tre

2018-09-22T14:46:39Z

(Lyon-Paris FC 5–0) Ada Hegerberg med klar «advarsel» til Avaldsnes foran returkampen i mesterligaen torsdag: Dunket inn tre mål i dag.

NTB

Camilla Vesteng

Publisert: 22.09.18 16:46 Oppdatert: 22.09.18 17:08

Fire av hjemmelagets fem mål ble scoret med hodestøt. Hegerberg nikket inn 1–0 på innlegg fra Selma Bacha i det 11. minutt og 5–0 på frispark fra Amel Majri i det 58. minutt.

4-0-målet i det 36. minutt scoret hun etter flott forarbeid av Wendie Renard.

Renard og Amandine Henry scoret også hvert sitt mål med hodet.

20 mål på fire kamper

Lyon spilte lørdag 4-3-3 med Eugénie Le Sommer og Majri på hver sin side av midtspiss Hegerberg.

Lyon har innledet serien forrykende og har vunnet sine fire første kamper med sammenlagt 20–0.

Torsdag tar laget imot Avaldsnes til returkamp i mesterligaens 16-delsfinale. Lyon har 2–0 å gå på etter bortekampen.

Hegerberg ble hyllet som en superstjerne da hun kom med Lyon for å spille i Haugesund 11. september. Hun tok seg god tid til fansen.

– Det er det som betyr noe. Jeg husker det fra jeg var liten. Det er derfor ekstra kult for meg å kunne komme hjem hit og møte dem «face to face». Jeg hører dem heie hele kampen. Det er fint for meg personlig, så det skulle bare mangle at jeg tok meg tid, sa Hegerberg til VG da.

I fjor scoret Hegerberg 31 mål på 20 ligakamper for Lyon – i tillegg satte hun inn 15 mål i mesterligaen.