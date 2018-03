John Arne Riise fortsetter langrennssatsingen neste sesong: – Idioti

LILLEHAMMER (VG) Til tross for at han måtte bryte Vasaloppet tidligere denne måneden gir ikke John Arne Riise (37) opp. Han skal satse langrenn med Team BN Bank også kommende sesong.

Det bekrefter han overfor VG i målområdet etter Birken-debuten lørdag. Riise gikk i mål på tiden 4:39:00 – til tross for to fall, såkalte «faceplants» ifølge seg selv, på veien over fjellet.

– Jeg gleder meg veldig til neste år. 1. mai begynner jeg og gutta treningen inn mot neste sesong, og da skal jeg være bedre forberedt enn i år. Målet neste år er helt klart under fire timer, sier en John Arne Riise som hadde «vondt i absolutt hele kroppen» etter debuten i skirennet fra Rena til Lillehammer.

– Jeg synes dette er utrolig gøy, selv om det er en smerte jeg aldri har vært borti. Det er idioti å fortsette, men det er gøy og jeg har fått fantastiske lagkamerater, forteller Riise, og legger til at han fortsatt kommer til å gå på lag sammen med blant annet Øystein «Pølsa» Pettersen i BN Bank.

Ble motivert av Liverpool-sanger

Det var i juni i fjor at spilleren med flest landskamper i fotball for Norge offentliggjorde at han skulle satse på langløp denne vinteren. Det har til nå gått så som så. Tidligere denne måneden måtte han bryte Vasaloppet etter å ha tatt salto i løypa, men i Birken for første gang klarte han altså å fullføre.

Riise forteller at han ble motivert av publikum over fjellet, som heiet ham frem med Liverpool-sanger og kubjeller.

– Dette er uten tvil det tyngste jeg har gjort noen gang. Jeg fikk krampe i låret, lysken og tricepsen i starten av rennet. Men jeg har et hode som funker, så jeg fant roen til slutt, sier han.

Northug ble knust

Det var Team Santander-løper Andreas Nygaard som vant det 54 kilometer lange rennet lørdag formiddag. Også Petter Northug stilte til start, men han klarte ikke å hevde seg. Trønderen ble til slutt knust da han endte på en 102. plass, og gikk i mål 24 minutter bak Nygaard.

Riise lot seg imponere av at Northug valgte å stille til start, og håper å se ham tilbake i verdenscup-sirkuset igjen neste sesong.

– Petter viser at man kan stille opp på renn selv om man ikke er godt forberedt. Han elsker ski, men jeg skjønner det er tøft å finne motivasjon til å fortsette. Hvis han satser 110 % er jeg ganske sikker på at han kommer tilbake. Det hadde vært jækla gøy om han kom tilbake og tok VM-gull neste år, sier Riise.

