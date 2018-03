OL-MINNE: Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal og Beat Feuz på seierspallen i OL i Pyeongchang. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingebrigtsen: – Dette er et rent Lillehammer-OL

Publisert: 08.03.18 18:11 Oppdatert: 08.03.18 18:57

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-08T17:11:38Z

Det nye OL-forslaget er i realiteten et rent Lillehammer-OL – med noen få øvelser andre steder i Norge.

Det mener Roger Ingebrigtsen, tidligere kommunikasjonssjef i Tromsø2018, prosjektet som ville gjøre Tromsø til OL-kandidat i 2018.

– Dette er et elegant forsøk fra Lillehammer til å gjøre dette til et felles norsk OL, men når du leser på planene, så er det egentlig et Lillehammer-OL der du distribuerer noen få arrangementer til andre steder i Norge.

– Det er et godt forsøk, men jeg synes ikke det dekker over det faktum at det er et rent Lillehammer-OL. Det greit det, men jeg tror ikke det norske folk ønsker noe OL nå, sier Ingebrigtsen, som nå er leder for Agenda Nord-Norge.

I Lillehammer-ideen, som VG meldte torsdag, ligger det at ski, skiskyting, alpint, bob og aking blir lagt til Lillehammer-området og at Hamar får skøyter. De lufter også ideen om skiflyging i Vikersund, bandy i Drammen, hundekjøring i Finnmark og skiorientering i Telemark.

Han mener at et norsk OL-initiativ vil møte motbør – uansett hvem som kommer med det.

– Det handler ikke først og fremst om norsk geografi, men at det norske folk har fått mer og mer nok av den svært udemokratiske organisasjonen IOC og deres manglende evne til å gå inn i det 21. århundre. De opptrer som de var tidlig på 1900-tallet.

– Men det var en utrolig stemning på Lillehammer i 1994?

– Ja, men den stemningen er nesten borte. Jeg tror dette er å starte i feil ende. Dette er et stort økonomisk løft, uansett hva de sier. Det må komme en felles vilje fra regjeringen og idretten om at tiden er inne. Jeg tror ikke tiden er inne ennå, sier Roger Ingebrigtsen.

Geir Berge Nordtveit, prosjektleder for OL til Telemark, ønsker «Lillehammer velkommen etter».

– Telemark var et merkenavn for et OL, men vi ønsket å være en kandidat som også trakk med seg Vestfold, Buskerud og Oslo. Vi tenkte å bruke både Holmenkollen og Jordal Amfi.

Nordtveit mener at det er viktig at Norges idrettsforbund/Norges Olympiske Komité viser en mer offensiv holdning.

– NIF har sagt at det ikke blir noe nytt vinter-OL uten initiativ fra politisk hold. Og Erna har sagt at det ikke blir noen prosess før initiativet kommer fra grasrota i norsk idrett. De har malt seg inn i hvert sitt hjørne. Det var dette vi ble frustrert over.

Telemarks OL-initiativ ble lagt dødt av idrettsstyret, men Nordtveit forteller at de har tanker om å fremme et OL-forslag til idrettstinget i 2019.

– Så kan en endelig norsk kandidat vedtas på det neste idrettstinget, i 2023.

Til VG sier Gerhard Heiberg:

– Skal vi rekke vinter-OL i 2026, har vi dårlig tid. 2030 er nok det mest realistiske, fordi motkreftene alltid vil være der, slik at dette trolig vil ta tid. Det er synd fordi det er så få som konkurrerer om lekene i 2026, mens det ligger an til på bli flere i 2030.

Heller ikke kulturminister Trine Skei Grande vil gi noen uforbeholden støtte til en ny OL-søknad.

«Jeg mener at Norge fra tid til annen bør arrangere store mesterskap og at det hadde vært bra om mer tradisjonelle vintersportsland påtar seg å arrangere. Men det må i første rekke være idretten som tar slike initiativ. Uansett må en søknad kvalitetssikres grundig så det er helt umulig for meg å ta stilling til en sånn sak basert på medieoppslag», skriver Grande i en epost til VG.