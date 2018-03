TRIUMF: To lykkelige menn på sletta i Vikersund søndag kveld: Alexander Stöckl og vinner Robert Johansson. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Stöckl om trippel-heltene: – Aldri vært hoppet bedre

VIKERSUND (VG) Ikke ble det verdensrekord. Kamil Stoch (30) stakk av med sammenlagtseieren i Raw Air. Men aldri tidligere har Norge hatt maken til hoppere.

Trippel norsk på seierspallen med Robert Johansson øverst, flankert av Andreas Stjernen og Daniel-André Tande. Det har ikke skjedd siden 1982 (Ole Bremseth, Olav Hansson og Johan Sætre). Landslagstrener Alexander Stöckl var over seg av begeistring.

Vinneren, Robert Johansson (27), gliste i barten. For første gang vinner han et verdenscuprenn. Sammenlagt endte han på annenplass i Raw Air.

– Jeg er storfornøyd, fordi jeg fikk vist skiflyging på et kanonhøyt nivå. Jeg fikk tatt inn på Stoch i sammendraget. Og det har vært en fantastisk turnering, sier Robert Johansson.

Ifølge landslagstrener Alexander Stöckl (44) har det aldri i skihistorien vært hoppet bedre. Han legger hastigheten på hoppkanten og hopplengden i bakkene til grunn for sin påstand. I tillegg til en aerodynamisk nyvinning på utstyrssiden.

– Utøverne hopper teknisk bedre. Og ski, sko, bindinger og hoppdress er bedre individuelt tilpasset. Forholdet mellom kropp og ski er forbedret, som igjen fører til at den viktige første flyfasen fungerer bedre enn tidligere, sier Alexander Stöckl.

Men kanskje det aller viktigste er at en ny type «hoppkropp» lønner seg. Muskelmasse er redusert for å spare kilo, og dermed oppnås bedre hopplengder. Et grovt regnestykke ifølge Stöckl viser at minus ett kilo betyr to meter på lengden i en storbakke. I skiflyging kan det utgjøre fire til fem meter. Men da må «løftet» fra hoppkanten, og teknikken matche hverandre, understreker han.

– Det trenes annerledes. Forskjellen er at hopperne henter ut mer av mindre muskulatur. De som hopper nå, sammenlignet med for 10–15 år siden, har ikke så høy maksimal kraft. Endringen har gått fra tunge vekter til trening på hurtighet, sier Stöckl.

På spørsmål fra VG om tendensen er lettere kroppsvekt og kortere ski svarer han bekreftende. Men han understreker at dette «grepet» ikke går på bekostning av det helsemessige aspektet. Men han vet at det er kontroversielt, fordi det har vært noen redselsfulle historier knyttet til fjærlette hoppere.

– Vi har ekstremt gode verktøy for å være på riktig side i samarbeid med ernæringsfysiologer og fysioterapeuter. Men det er heller ikke gitt at en som er liten og lett er best. I vårt lag har vi Andreas Stjernen, som er 20 centimeter høyere enn Kamil Stoch, og veier betydelig mer. Men han leder verdenscupen i skiflyging, sier Stöckl .

Vektreglementet til de internasjonale skiforbundet (FIS) er rettesnoren. BMI-normen ble innført i 2004 – og er skjerpet flere ganger – etter at storhopperen Sven Hannawald kollapset av et langvarig slankehysteri. Bildene av en radmager tysker sjokkerte. Selv skjønte han ikke problemet, fortalte han i dette intervjuet med VG+.

– Det er et tema at kroppsvekten er redusert, og skiene er blitt kortere. Fordi man ser at det er mulig å fly langt med kortere ski enn tidligere. Men kunsten er å finne balansepunktet. Punktet på det er naturlig; enten er det kroppen som ikke tåler det, eller så er det ski som blir for korte til å fly med, sier Stöckl.

Andreas Stjernen vurderte å gi seg etter 2015-sesongen. Han ble vraket på verdenscuplaget. Og sier at han måtte «ta tak i ting selv». I løpet av et år har han fått alt. Han er blitt far til en datter (Ella), vunnet VM-gull (skiflyging) og OL-gull i lag. I tillegg til sin første verdenscupseier (Kulm).

Om sin litt atypiske hoppkropp – 188 cm og 69 kilo – sier han følgende: – Det er godt å se at jeg tar lettvekterne i en bakke som denne her i Vikersund. Og det viser at jeg har kroppen til å gjøre det. Det er også godt et signal til unge skihoppere som vokser mye, at de har kropp til dette, bare de trener riktig, sier Andreas Stjernen.