Weng sikret verdenscuptittelen etter dramatisk kamp: – Kjente ikke bena mine

Publisert: 18.03.18 11:56 Oppdatert: 18.03.18 13:23

FALUN/OSLO (VG) Heidi Weng (26) bet tennene sammen og forsvarte verdenscupseieren sammenlagt da Marit Bjørgen (37) var sterkest i Falun.

Mens Marit Bjørgen trygt sikret sammenlagtseieren i minitouren i Falun og tok sin 114. rennseier i verdenscupen, kjempet hennes lagvenninner Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng en innbitt kamp om verdenscupen sammenlagt. Samtidig viste Jessica Diggins (26) skumle hensikter bakfra.

Men da Østberg falt på første runde og fikk det tungt utover, og Bjørgen holdt unna for Diggins’ angrep, gikk krystallkulen til slutt igjen til Weng.

– Jeg følte meg sterk etter en kilometer, men så ble jeg så stiv. Jeg forsøkte å tenke at jeg skulle bli topp ti, men jeg var så stiv at jeg ikke kjente bena mine. Jeg er så sliten, men jeg greide det, sier Weng i seiersinterjuvet med FIS.

Fakta Verdenscupen sammenlagt 1) Heidi Weng 1476 poeng 2) Jessica Diggins 1436 3) Ingvild Flugstad Østberg 1414

Diggins ble nummer to på jaktstarten og knep annenplassen i verdenscupen 22 poeng foran Østberg. Hun endte 40 poeng bak Weng.

Østberg hadde med 107 poeng opp til Weng alt å kjempe om i et renn der det maksimalt gikk an å ta 250 poeng. Hun gikk ut som nummer to på jaktstarten, men et fall tidlig i løpet gjorde at hun måtte se Diggins gå ifra.

– Det ble litt «worst case» for meg til slutt. Jeg tapte ganske mye. Man må holde seg på bena, sier hun til NRK.

Fakta 10 kilometer jaktstart og Falun-tour sammenlagt 1) Bjørgen 24.18,9 2) Diggins +16,7 3) Bjornsen +1.11,5 4) Haga +1.12,0 5) Jacobsen +1.12,8 6) Pärmäkoski +1.16,2 7) Kalla +1.17,9 8) Østberg +1.19,0 9) T. U. Weng +1.52,1 18) H. Weng +2.24,6

Weng sprakk

Weng startet som nummer, 21 over halvannet minutt bak Bjørgen, og satset friskt for å klatre så mye som mulig.

– Jeg åpnet altfor hardt og trodde jeg var skikkelig rå. Det funket én runde, og så var det veldig tungt. Jeg skjønner ikke hva jeg drev med, forteller hun til NRK.

Annengangsvinneren av verdenscupen har slitt med formen og selvtilliten det siste, og valgte bevisst å ikke tenkte på krystallkulen før søndagens renn. Og nå er det også andre ting som ligger lengst frem i hjernen.

– Nå er det hvile, skal til Syden i morgen, forteller hun til NRK etter at en lang verdenscupsesong er over.

Bjørgen reddet Weng-seier

37 år gamle Marit Bjørgen har varslet at hun ennå ikke har bestemt seg for om hun skal satse videre neste sesong eller ikke. Dermed kan søndagens renn ha vært det siste vi ser av henne i verdenscupen.

– Vi får se etter påske, svarer hun på NRKs spørsmål om når hun bestemmer seg for om hun skal satse ett år til.

For henne del er det også andre ting å tenke på etter en lang sesong.

– Jeg gleder meg til å få til en skitur med Marius. Det har jeg ikke fått gjort gjennom vinteren, forteller hun.

Selv om hun til slutt var 16,7 sekunder foran Diggins i mål, følte hun seg langt fra trygg. Amerikaneren startet 41 sekund bak, men luken ble bare mindre og mindre. Hvis Diggins hadde vunnet, ville hun kunne klatret forbi Weng i verdenscupen.

– Det var brutalt der. Det ble en kamp. Jeg tenke at hun ikke burde vinne med tanke på totalen, så jeg måtte kjempe på, sier Bjørgen til NRK.

VG kommer tilbake med mer.