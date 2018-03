PÅ JOBB: Lasse Ottesen på jobb under onsdagens verdenscup i Granåsen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Lasse Ottesen aktuell til FIS-jobben etter Walter Hofer

Publisert: 14.03.18 16:14

TRONDHEIM (VG) Skisportens kanskje mektigste sjef – renndirektør i hopp Walter Hofer (63) – går av om to år. Lasse Ottesen (43) kan bli hans etterfølger.

Den gamle norske storhopperen (OL-sølv) blir nevnt som en svært het kandidat til jobben. Men Ottesen, som nå er renndirektør i kombinert i det internasjonale skiforbundet (FIS), får tøff konkurranse later det til.

Etter hva VG forstår er Mika Kojonkoski også lysten på jobben. Men den finske toppidrettssjefen, som også er leder av hoppkomiteen i FIS, vil ikke gi seg ut på spekulasjoner.

Favoritten til Lewis

Walter Hofer bekrefter at hans tid i FIS nærmer seg slutten. Han kommer etter all sannsynlighet til å gi seg om to år. På spørsmål fra VG om hvem som egner seg best som hans etterfølger svarer østerrikeren: – Jeg ønsker ikke å blande meg inn i prosessen.

Etter hva VG erfarer har Ottesen, som har arbeidet som «race director» i kombinert siden 2011, en høy stjerne blant FIS-toppene. Han skal være anerkjent for jobben han har gjort. Blant annet med utvidet terminliste, utbredelse av sporten og fordi han har gått i bresjen for jenter i kombinert.

Ifølge Hofer er Ottesen favoritten til Sarah Lewis (generalsekretær i FIS). Det var hun og Hofer som serverte ham jobbtilbudet, som toppsjef i kombinert i forbindelse med Oslo-VM for syv år siden.

– Det er hyggelig om jeg skal være kandidat. Hvis spørsmålet om jobben etter Hofer kommer, så skal jeg selvfølgelig vurdere det. Jeg har et stort hjerte for hopp, sier Lasse Ottesen.

– Viktig stilling

Mika Kojonkoski (53) hevder han ikke har tenkt på jobben som renndirektør i hopp når VG kontakter ham. Han er imidlertid veldig klar på at Hofer må erstattes av en med sterk personlighet.

– Walter Hofer har gjort utrolig mye for å utvikle hoppsporten. Det er en viktig stilling. Men jeg har ikke gjort meg noen tanker foreløpig om dette er noe for meg, sier Mika Kojonkoski.

Han bekrefter at han slutter som toppidrettssjef i Finland til sommeren. Men han fortsetter som hoppkomitéleder i FIS. På spørsmål om han har tenkt å gjøre comeback som trener (var i Norge med suksess fra 2002 til 2011) sier han.

– Jeg har levd et utrolig hektisk liv i flere år. Planen er å ta en skikkelig pause. Kanskje legger jeg ut på en lang seiltur, sier Mika Kojonkoski.