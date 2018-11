Magnus Carlsen ba om høyere temperatur i VM-lokalet

LONDON (VG) Team Carlsen måtte ta opp med VM-arrangørene at det hadde vært for kaldt for verdensmesteren i spillelokalet i London sentrum.

Søndag var manager Espen Agdestein nok en gang på plass for å sjekke at alt er i orden før det braker løs med VMs tredje parti mandag.

– Problemet er at temperaturen på displayet ikke nødvendigvis er riktig, sier han til VG.

Carlsen avslørte selv etter lørdagens parti at han hadde tatt på seg en ekstra ulltrøye under skjorten og dressjakken.

– Jeg vet ikke om det er bare meg eller temperaturen generelt, men det er best å være på den sikre siden.

Under fredagens parti måtte verdensmesteren ta på seg ei boblejakke for å holde varmen innenfor glassruten der spillerne sitter i den gamle bygningen i Holborn-området av den britiske hovedstaden.

– Vi tok det opp med arrangørene og ble lovet at det skulle være 22 grader der. Men det er ikke nødvendigvis bare temperaturen, det kan jo også være trekk fra luftkondisjoneringen, fortalte Carlsen-manager Espen Agdestein til VG lørdag.

– Det er ikke bra for kampen om vi skal sitte der og fryse, sa Carlsen selv på pressekonferansen i VM-arenaen lørdag kveld.

Rett før parti nummer to startet lørdag, begynte det å hølje ned i London. Carlsen hadde fått en paraply på luksushotellet sitt og kom tørr og fin fram sammen med trener Peter Heine Nielsen og pappa Henrik, mens Caruana kom delvis bløt til spillelokalet.

Det er likevel ingen av dem som har blitt syke. Carlsen har som vanlig med seg egen lege til VM-matchene, Brede Kvisvik, som til daglig jobber på Lørenskog og som er en meget habil sjakkspiller. Han var også med i Chennai i 2013, i Sotsji i 2014 og i New York i 2016.

Forøvrig stilte Magnus Carlsen i lys dressjakke lørdag. Det har han aldri gjort i VM-partier tidligere - og muligens heller ikke ellers?