PIONER: Thor Hansen, her fra poker-NM i 2014. Foto: Robert S. Eik

Pokerstjernen Thor Hansen er død

SPORT 2018-12-05T07:24:49Z

Den norske pokerlegenden Thor Hansen er død, 71 år gammel.

Det melder nettstedet poker.no , og skriver at nære venner av Hansen fikk beskjeden om hans dødsfall onsdag morgen.

– En humørspreder

Hansen blir omtalt som «Gudfaren av norsk poker», og i løpet av karrieren vant han to World Series of Poker-titler, et arrangement som regnes som verdensmesterskapet i poker.

I 2005 fikk han utmerkelsen «Årets pokerspiller i Norge», og han er også kjent for å ha spilt for Larry Flynts penger i pornokongens private pokerlag.

– Det er vanskelig å beskrive med ord hvor stor betydning Thor Hansen har hatt for norsk poker. Han var den første norske spilleren som ble verdensmester, og han ble det to ganger. Enda viktigere var det kanskje at han med åpne armer og et stort smil tok imot alle nordmenn som oppsøkte ham i Las Vegas. De siste årene har han vært en humørspreder under alle norgesmesterskap, sier forfatteren av boka om Thor Hansen, Roy Kvatningen, til VG.

Diagnostisert med kreft

I 2012 tok livet til Hansen en uventet vending. Da ble han diagnostisert med uhelbredelig kreft - og fikk beskjed om at han maksimalt hadde to år igjen å leve.

– Jeg tenker ikke at jeg skal dø i morgen. Jeg må bare kjempe, og så får vi se om jeg kan vinne ei god pokerhånd til, sa han til VG fra sykehussenga dengang.

Hansen kjempet videre, overvant spådommen om maks to år til, noe som gjorde at han fikk oppfylt nok en drøm: å spille lovlig poker på norsk jord.

– Dette har vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg er veldig glad for at jeg fikk oppleve dette i min tid, sa Hansen ydmykt til VG i 2015.