OPP OG NED: Hege Bøkko (27) har fått en tung start på verdenscupsesongen. Bildet er fra en opptur: 2.-plassen på 1000 meter i Erfurt forrige sesong. Her gratulerer hun vinneren Vanessa Herzog fra Østerrike. Foto: Peter Kneffel / DPA / dpa

Hege Bøkko: Ville droppe verdenscupen etter Japan-nedtur

SPORT 2018-12-07T11:34:28Z

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Hege Bøkko (27) røper at hun vurderte å droppe verdenscupen her i Polen etter sin svake sesongåpning i Japan.

– Etter Tomakomai var jeg ikke særlig høy i hatten. Jeg har gått i verdenscupen i elleve år nå, og målet er selvfølgelig å kjempe om pallplass. Ikke 16.-plasser. Det får deg til å tenke, sier Hege Bøkko til VG før hun skal gå 500 meter og favorittdistansen 1000 meter fredag formiddag.

Distansene starter med kun én time mellomrom klokken 13.45 og 14.42. I «pausen» går Hege Bøkkos kjæreste og OL-gullvinner Håvard Lorentzen 500 meter , med distansestart klokken 14.00.

– Forhåpentlig løsner det nå, sier Hege Bøkko.

Det er snart ni år siden hun slo gjennom internasjonalt med 10. plass på 1000 meter i Vancouver-OL. Siden har det gått opp og ned.

I denne sesongens andre verdenscup, utendørs i Japan for to uker siden, ble det en total nedtur: 16. og 17. plass på 500 meter, 16. plass på 1000 meter – grundig slått av blant andre lagvenninne Ida Njåtun (27).

– Jeg vurderte om jeg skulle dra hit, eller et annet sted for å trene. Samtidig er jeg ikke i posisjon til å stå over og droppe mange løp, selv om det kunne vært gunstig. Jeg må kvalifisere meg til EM, VM og verdenscupfinalen (gjennom verdenscupen), sier Hege Bøkko.

Hun peker også på at det ikke er så mange steder hun kunne reist for å trene nå foran verdenscupen i Heerenveen neste helg og sprint-EM i Collalbo i midten av januar.

Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon sier på bakgrunn av et en del nederlendere, blant andre Kjeld Nuis og Sven Kramer, har droppet denne verdenscupen til fordel for trening i Collalbo, at det ikke ville være så mye å tjene på det.

– Det er like godt å fortsette, ellers kan det bli for mye «tenkning», sier kanadieren.

– Og så er vi et lag. Støtter hverandre i tykt og tynt, understreker Hege Bøkko med tanke på at hun faktisk er på plass i den nye ishallen her, drøyt 10 mil sør før Warszawa.

På spørsmål om hva hun tror var årsaken til at hun følte seg «veldig sliten og tom» og havnet langt ned på resultatlistene i Japan, svarer hun at hun ikke har noen unnskyldninger – men hun hadde ingen matlyst og et par universitetseksamener i tankene.

I forrige uke tok hun eksamen i politikk og administrasjon, for to dager siden – her i Tomaszów Macowiecki – avla hun den andre i velferds-sosiologi.

– Jeg vil ikke skylde på skolen. Jeg er nær ved å få en bachelor. Jeg har igjen tre eksamener. Det kan være greit å ha noe å falle tilbake på, og å få brukt hodet, sier Hege Bøkko.