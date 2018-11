Carlsen vil ha flere VM-partier: – For stor risiko nå

2018-11-23

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) kan tenke seg å ha flere partier i VM-matcher. Han vil øke fra 12 til 16 eller 18 partier. FIDE-toppen Nigel Short er enig.

Publisert: 23.11.18 15:45

Carlsen og Fabiano Caruana (26) har nå spilt 10 partier med remis. Bare to partier gjenstår i London. På pressekonferansen kom Carlsen med forslaget - på VGs spørsmål om mulige endringer i reglene, som i Norway Chess 2019, der remis-partier blir avgjort med armageddon, som gir ekstrapoeng.

– Jeg tror det er en bedre idé å forlenge matchen, sa verdensmesteren.

– Med flere partier vil det stå mindre på spill, og det gir mer rom for eksperimenter. Jeg ville foretrekke lengre VM-match, fortsatte Carlsen - og nevner konkret 16 eller 18 partier.

Nigel Short, som selv spilte VM-match over 24 partier i 1993 (men matchen kunne stoppes etter 20 partier da Garri Kasparov hadde vunnet), er nå visepresident i FIDE (det internasjonale sjakkforbundet). Han sier til VG:

– Jeg vil gjerne se en lengre match. Det bør bli mer som et sportsarrangement. De bør få en tøffere tidsplan. Fem partier i uken kunne være passe, mener Nigel Short.

– På den måten kunne vi spille i alle helger - og gi muligheten for en god publikumstilstrømning da. Jeg oppdaget plutselig at de har en ekstra fridag mellom 11. og 12. parti. For meg virker det merkelig, sier FIDEs visepresident.

– I mange turneringer spiller vi ni partier på ni dager. Fem partier på syv dager er ikke for mye å be om!

Magnus Carlsen var ekstremt sliten etter det tiende partiet torsdag, men mener altså at flere partier ville være bedre.

Det mener også Nana Alexandria, som er én av to dommere i London, og som selv har spilt VM-matcher over 16 partier to ganger.

– Jeg synes kanskje det blir litt kort med 12 partier. Det går jo lengre tid når du skal spille 16 partier, men jeg synes det er en god idé. I min tid spilte menn 24 partier. Det var for mye! Det var for tøft helsemessig. Men 16 er greit.

Tarjei J. Svensen, mannen bak nettsiden mattogpatt.no mener at det er både fordeler og ulemper ved å øke antallet VM-partier:

– Dette blir diskutert mye. Mange viktige folk mener at det er for kort VM-match nå. Det er for stor risiko å tape et parti nå, og det gjør kanskje at det blir mindre spennende spill.

– Men det er også ulemper med å utvide VM-matchen. Det har ikke vært lett å finne VM-arrangører, og med flere partier, blir det dyrere. Men for sjakkinteressen tror jeg det ville være flott!

President Morten Lillestøl Madsen i Norges Sjakkforbund er positiv til Carlsens forslag:

– Presset blir ikke så stort på spillerne, og de har større feilmargin. Jeg synes det er en fornuftig mening fra Magnus. Vi ser hvor jevne disse to er. Da kan 12 partier være litt knapt for å avgjøre hvem som er verdens beste spiller.

Ulrich Stock fra tyske Zeit har skrevet om «remisenes skjønnhet» i denne VM-matchen. Han synes ikke det er noen grunn til å klage over de mange uavgjorte partiene.

– Vi kan ikke klage når vi får en remis som i det tiende partiet. Det var fantastisk!

Jon Ludvig Hammer i VGTV-studio har ikke noe tro på flere VM-partier:

– Jeg tror det blir flere remiser, fordi det blir flere kamper. Jeg tror det Carlsen sier er bare tull, sa han på sendingen torsdag.