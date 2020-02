DEBUT: Kåre Vedviks første offisielle NFL-kamp, for New York Jets mot Buffalo Bills i september, ble ikke akkurat noen drømmedebut. Siden har han ikke spilt i NFL, men nå har han signert for nettopp Buffalo Bills. Foto: Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NFL-Vedvik: Derfor sa jeg nei til tidenes beste lag

I oktober ble Kåre Vedvik (25) fra Stavanger invitert til prøvespill for tidenes mestvinnende NFL-lag, New England Patriots. Han takket høflig nei.

Nå nettopp

– Det var faktisk svært enkelt å si nei, sier Vedvik til VG om forespørselen han fikk fra Patriots for noen måneder siden.

Han hadde tilbragt de fleste dagene etter at han ble fristilt av New York Jets på en kunstgressbane i solfylte Alabama. Beinet måtte holdes ved like, og sparketeknikken måtte perfeksjoneres til neste sjanse dukket opp. Baggen sto alltid pakket, klar til å hoppe på neste fly til alle tenkelige kriker og kroker i USA på kun en dags varsel.

Og det var nettopp det som skjedde i oktober. Detroit Lions ville se hva nordmannen hadde på lager som punter, og Vedvik nølte selvsagt ikke med å ta turen opp til Michigan. Men så ringte New England Patriots.

– Hva tenkte du da du fikk den samtalen?

– Det var ganske sykt. Det første man tenker er «Tom Brady, Super Bowl», ikke sant. Altså, det er kult det, men jeg sier ikke ja til en rolle jeg ikke vil ha for å se på Tom Brady fra sidelinjen, sier Vedvik.

For 25-åringen vil spille som punter, og Patriots trengte en kicker. Likevel er han klar på at han hadde grepet Patriots-sjansen om ikke det var for avtalen Lions.

Dette er en punter: Sparker ballen når laget ikke har klart å oppdrive ti yards på tre forsøk, og avstanden for å treffe på et field goal er for langt.

Har som oppgave å gi eget lag best mulig posisjon på banen ved å sparke ballen så langt og høyt som mulig tilbake til motstanderlaget.

Det optimale er å plassere ballen så nærme motstanderens målfelt som mulig, uten at den triller inn i feltet.

– Det var irriterende

New England Patriots har dominert den amerikanske idretten siden Bill Belichick ble ansatt som trener og Tom Brady ble draftet som quarterback i 2000. Seks titler har det blitt, den siste senest i februar i fjor. De er dermed det mestvinnende NFL-laget i historien, sammen med Pittsburgh Steelers.

Det så lenge lyst ut i 2019 også, og Patriots var ubeseiret da de plutselig trengte en ny kicker på grunn av en skade i oktober. Derfor var det mange som reagerte på Twitter da NFL Network-journalist Mike Garafolo gikk ut med nyheten om at Vedvik hadde takket nei til Patriots fordi «han ville fokusere på punting»:

– Det var selvfølgelig irriterende at det kom ut på den måten. Media får skrive det de vil, men det betyr ikke at det er sannheten, sier han.

For det som faktisk var tilfellet var at Detroit Lions-prøvespillet som punter krasjet med prøvespillet med Patriots.

– Om jeg sa ja til Patriots, var jeg nødt til å droppe avtalen jeg hadde med Lions, og det ga ikke særlig mening, forklarer han.

Men noe kontraktstilbud kom ikke, fra hverken Detroit Lions eller noen av de andre klubbene han prøvespilte for. Stavanger-karen innrømmer at det var en kjip periode, men fant en måte å takle det på.

– Det var ikke særlig lett å holde seg motivert, og stå opp for å trene hver dag, men man kan ikke høre på den delen av seg selv som vil gi opp, sier han, og utdyper:

– Da jeg ble kuttet av Vikings og Jets satt jeg der og tenkte «er jeg god nok?» og «er dette egentlig noe jeg kan?». Man kan ikke ta valg på de følelsene, for hvordan man føler seg i øyeblikket, er ikke slik man vil føle seg om en uke eller to, sier han.

KUTTET: Vedvik ble kuttet av både Minnesota Vikings (bildet) og New York Jets på under to uker. Han innrømmer at det gikk innpå ham. Foto: Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Perfekt rolle

Så han fant tilbake til treningsrutinene, og han fant tilbake selvtilliten. Og etter en turbulent høst kom endelig den første skikkelige oppturen.

Cincinnati Bengals signerte Vedvik til sin treningstropp i desember, men han rakk aldri få noen offisielle kamper for Ohio-laget før sesongen deres var over.

Ikke at det gjorde noe særlig, for han visste at en ny og bedre mulighet ventet. 7. januar signerte Vedvik for Buffalo Bills.

– Jeg var på besøk hos Bills dagen før Bengals signerte meg, og det var mye bedre der. Førsteinntrykket jeg fikk av ledelsen og organisasjonen, og måten de tok meg imot, gjorde det enkelt å velge dem, sier han.

I tillegg var også Bills klare på at de ville bruke Vedvik som det han er god som: En punter, som også tar seg av avspark og ekstremt lange field goal-forsøk. Da får han utnyttet den unike styrken i høyrebeinet, og samtidig utvikle seg som punter, posisjonen han spilte gjennom fire år på college.

– Det er en perfekt rolle for meg, sier han.

Se treffet som gjorde at Minnesota Vikings tradet for nordmannen i august:

Kontrakten han nå har signert knytter ham til Buffalo gjennom sommerens treningsleir, med muligheten til å kjempe om en plass i den endelige Bills-troppen før neste sesong.

Og nettopp dét var også en av grunnene til at han valgte Buffalo over Cincinnati, som han også hadde et lignende tilbud fra.

Buffalo har en 34 år gammel kicker som sliter med lange spark, og en ustabil punter i Corey Bojorquez, som heller ikke tar avspark. Det var mye av grunnen til at de tapte sluttspillkampen mot Houston Texans i år. Med andre ord trenger Bills en spiller som Vedvik.

– Det er en jobb som kan vinnes. Nå har jeg en hel «off season» der jeg kan integrere meg i laget jeg potensielt skal spille for til høsten. Det blir noe helt annet enn i fjor, der jeg ble kastet inn i det hos Vikings og Jets. Nå er det bare å kjøre på, og satse på at det klaffer når det gjelder, sier han.

Og at det ikke ble noe New England Patriots-opphold ser ikke nødvendigvis ut som noe dårlig valg nå. Patriots røk ut i første runde av sluttspillet i år, og det spekuleres i at den 42 år gamle quarterbacken Tom Brady er ferdig i klubben.

I Super Bowl er det i stedet Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers som møtes natt til mandag. En kamp Buffalo Bills, med den unge lovende quarterbacken Josh Allen bak spakene, er blant kandidatene til å nå neste sesong.

Publisert: 02.02.20 kl. 18:26

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser