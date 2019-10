SKJERMES: Slik så det ut da Viktor Hovland ble intervjuet etter den første runden på Wentworth-banen utenfor London i september. Chris Castleberry fra Wasserman var aldri langt unna. Foto: TROND JOHANNESSEN

Hovland klar for storturneringer: – Tror han trengte en pause

Viktor Hovland (22) ble passet godt på da han ble intervjuet under Europatour-turneringen i England for en måned siden. Det var ikke tilfeldig.

Denne uken er tidenes største norske mannlige golfhåp tilbake, etter å ha holdt seg i turneringsro i én måned, inkludert en tur hjem til Norge.

Hovland er blant de inviterte til to store turneringer som spilles i henholdsvis Sør-Korea og Japan, den siste med Tiger Woods i startfeltet.

– Det forteller ganske mye om Viktors status at han får spille der, sier Marius Thorp, stort norsk golfhåp for noen år siden. Han har jevnlig kontakt med Hovland.

– Jeg tror han trengte en pause. Det handler om ikke å brenne lyset i begge ender. Han vet at dette blir en lang sesong, og nå har han fått trent og hvilt seg, sier Thorp.

SVENSK SUPERSTJERNE: Henrik Stenson har vunnet seks ganger på PGA-touren og 11 ganger på Europatouren. En av seirene var The Open i 2016. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Den svenske stjernen Henrik Stenson (43) har spilt inn rundt 300 millioner kroner i karrieren. Under den store turneringen i England, der begge var med, spurte VG ham hvilke tips han har til 21 år yngre Hovland.

– Det viktigste nå er å holde så mye fokus han kan på golfen. Når han er blitt proff og spiller så bra som han gjør, vil han være veldig ettertraktet. Det er mange som vil ha tiden hans, så han må passe på den, sier Stenson, som ennå ikke har sett den norske kometen spille «på nært hold».

– Men resultatene hans snakker for seg selv. Måten han har taklet overgangen fra amatør til proff viser at han er utrolig sterkt mentalt, og det er egentlig den viktigste egenskapen i golf, påpeker svensken.

Hovland var meget populær blant journalistene.

– Er det strengere rundt Hovland enn de andre spillerne? spurte VG den medieansvarlige kvinnen fra Europatouren som passet godt på rundt Hovland.

– No, it’s his manager, var svaret, med et smil. Med andre ord: Hun hadde fått klar beskjed om hvor lang tid Hovland skulle svare på spørsmål.

«Manageren» er amerikanske Wasserman Media Group, selskapet Hovland skrev kontrakt med i sommer. I England var Wasserman representert ved Chris Castleberry. Overfor VG ønsket han ikke å si noe om hvordan strategien vil være rundt Viktor Hovland fremover.

«ROOKIE STAR»: Viktor Hovland er høyt ansett blant på PGA-touren allerede. Der omtales han som «the rookie star». Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Før sesongens første PGA-turnering (12.-15. september) forklarte Hovland selv om råd han hadde fått fra Charles Howell III. Den amerikanske veteranen mente Hovland burde bli mer egoistisk. Nordmannen er blitt kjent for et vinnende smil. Akkompagnert av strålende spill har det gjort ham til en ny yndling på touren.

Smilet er verdt «store penger», ifølge den europeiske golfagenten Andrew «Chubby» Chandler. Men Hovland, som ble profesjonell i juni, poengterte selv før sesongstart:

– Man vil gjerne være snill og hyggelig og snakke med alle, men tiden din er verdifull. Det gjelder å krumme nakken og gjøre jobben også. Det er tross alt derfor jeg er her, forklarte han, og ble spurt om hvordan en egoistisk versjon av ham egentlig ser ut.

– Bra spørsmål, jeg jobber med det. Jeg vet ikke, var svaret.

REGJERENDE: Verdenséner Brook Koepka vant i Sør-Korea for ett år siden, og tjente drøyt 15 millioner på det. Foto: Park Ji-ho / TT NYHETSBYRÅN

VG spurte Hovland om hvordan han ville håndtere dette fremover.

– Man må jo bare være bestemt å si nei hvis det ikke passer, gjøre det som er best for seg selv. Det er tøft å måtte svare hele tiden, og jeg kan heller ikke stå her å skrive autografer hele dagen, sa 22-åringen som til TV 2 i sommer omtalte seg selv som «egentlig introvert».

Viktor Hovland har stått over tre strake turneringer, ganske spesielt for en som spiller sin første sesong på touren. Nye spillere pleier å være med på det som er av turneringer i begynnelsen, da de beste gjerne tar litt fri, for å skaffe seg verdifulle poeng.

TILBAKE: Tiger Woods spiller sesongens første turnering i Japan neste uke, der Viktor Hovland er blant konkurrentene. Foto: David J. Phillip / AP

Hovland er tilsynelatende ikke stresset, og når han nå gjør konkurranse-comeback er det i to storturneringer, begge spilt i Asia, denne uken i Sør-Korea, neste uke i Japan. Bare 78 spillere deltar (i begge), og den spilles uten såkalt «cut». Det betyr at alle spillerne får være med alle fire dagene, og alle spillerne er da sikret både penger og poeng på PGA-rankingen.

Vinneren i den første av turneringene får nærmere 15,5 millioner kroner, som i fjor. En tiendeplass ga i 2018 rundt 2,3 millioner kroner, en 20. plass ga 1,1 millioner og selv sisteplassen var verdt en liten slump, rundt 140.000 kroner.

Blant toppnavnene i Sør-Korea finner vi verdensener Brooks Koepka, Justin Thomas, Phil Mickelson, Jordan Spieth, Jason Day, Sergio García, Billy Horschel, Hideki Matsuyama og Tommy Fleetwood. I Japan er også Rory McIlroy og Tiger Woods på plass.

Viktor Hovlands resultater i de ni turneringene han har spilt som profesjonell: 54–13–13–16–4–11–2–10–11.

Turneringene i Sør-Korea og Japan spilles på natten norsk tid. Den første starter natt til torsdag. Eurosport sender fra 04.00 til 08.00.

Publisert: 14.10.19 kl. 21:26







