Disse sportsarrangementene står i fare ved innreisenekt – har diskutert utsettelse av håndball-EM

Håndball-EM og fotball-playoffen mot Serbia på Ullevaal er bare to av en rekke planlagte idrettsarrangementer i Norge som står i fare med de foreslåtte innreiserestriksjonene frem til 1. januar.

Forslaget til den nye midlertidige innreiseloven – presentert av justisminister Monica Mæland (H) på mandagens pressekonferanse – kan vare til 2020 går over i 2021 og gir ikke unntak for idrettsutøvere. Det kan skape (nok) en voldsom dominoeffekt i Idretts-Norge, selv om Mæland presiserte at det kan komme endringer og oppmykninger tidligere. Et midlertidig lovforslag er pålagt å ha en sluttdato, og derfor gjelder det inntil videre til 1. januar.

– Vi må fortsatt ha kontroll, det har vært hele hensikten. Hvis vi begynner å ta enkeltstående arrangementer eller hendelser så tror jeg det blir veldig uoversiktlig. Det er allerede vanskelig å forstå for mange hva som gjelder. Vi må ha regler som alle kan forstå og forholde seg til. Og nå er det innreiserestriksjoner, sier justisministeren til VG.

– Så inntil man har avviklet lovverket så vil det være urealistisk med internasjonale idrettsarrangementer i Norge?

– Jeg skal ikke spekulere, men dette er den planen vi har. Vi har først og fremst vært opptatt av barn på skolen, arbeidsforhold, og så har vi sagt fritidsreiser i Norden. Det er vår arbeidsplan. Frem til noe annet varsles, så er det det som er reglene, svarer Mæland.

Noen vil unntas fra loven, men ikke idrettsutøvere. På spørsmål om man kunne sett for seg en egen «korridor» for å slippe inn idrettsutøvere, svarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad slik:

– Nei. Det er veldig mange som ønsker seg ulike korridorer. Enten det er feriereiser eller spille fotball eller andre ting. Det forstår jeg godt at man gjør, men i utgangspunktet må alle følge de samme reglene i Norge, sier Nakstad.

Det betyr at enn så lenge er kvinnenes håndball-EM i desember er i det blå. Førjulstradisjonen skal utspille seg i Trondheim Spektrum, Stavanger idrettshall og Telenor Arena på Fornebu rett utenfor Oslo, men allerede i mars var håndballpresident Kåre Geir Lio usikker på om mesterskapet ville gå som normalt. Nå innrømmer han overfor VG at tanken på å utsette har vært fremme.

– Vi har diskutert å utsette mesterskapet inn i neste år, men vi ser det er veldig krevende med all den øvrige aktiviteten det året, sier Lio og sikter til at 2021 allerede består av OL og VM.

Avventer UEFA-møte

Dit er også fotball-EM flyttet, og i slutten av mars skulle egentlig fotballandslaget for menn spilt for sitt første mesterskap på 20 år. Ullevaal skulle huset playoff-semifinalen mot Serbia, dernest en eventuell finale mot Skottland eller Israel, men nå er kampene flyttet til de internasjonale periodene UEFA legger opp til i enten september, oktober eller november.

Da vil innreiseforbudet altså gjelde hvis Stortinget vedtar loven, og slik vil hverken norske proffspillere i utlandet eller motstanderne i utgangspunktet få adgang til riket.

– Dette er for tidlig å si noe om, vi vet jo ikke hvilke bestemmelser som vil være når dette nærmer seg, melder kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund.

Norsk europacupdeltagelse vil heller ikke være mulig på normalt vis dersom UEFA skal få gjennomført klubbturneringene denne høsten. Som regjerende seriemester har Molde mulighet for å kvalifisere seg til Champions League. Foreløpig har ikke administrerende direktør Ole Erik Stavrum hørt hvordan UEFA ser for seg kommende sesong.

– Vi har fått informasjon fra Norges Fotballforbund om at det skal være et styremøte i UEFA i slutten av mai. Så vi avventer signalene som kommer der. Vi har nesten lært oss å ta dag for dag og vet det vil bli endringer fortløpende, sier Stavrum.

Mens VM i maratonpadling i Bærum i august er avlyst, og hockeylandslaget for menn har fått utsatt sin OL-kvalifisering på hjemmebane til august 2021, et halvår før vinterlekene i Beijing. Av verdenscuparrangementer i vinteridrett før jul skal Stavanger arrangere hurtigløp på skøyter, mens Lillehammer har sin årlige helg med nordiske grener. Etter planen skal det være både langrenn (begge kjønn), kombinert (begge kjønn) og hopp (kvinner) i OL-byen fra 1994 i begynnelsen av desember. Kombinertrennet er dessuten tidenes første for kvinner i verdenscupsammenheng.

Rennsjef i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey forteller at de skal ha et møte onsdag.

– Vi skal jobbe med to kalendere. En med en liten justering av den som er terminfestet og en plan B. Den blir ikke veldig presis. Men vi vil definere en ramme hvor vi ser for oss blokker med renn i samme land. Dersom reiserådet står, så blir ikke Norge i blokk én, da blir det ikke verdenscup i Lillehammer i 2020, sier Mignerey til VG.

Egentlig ble terminlisten for 2020/21-sesongen vedtatt allerede høsten 2019.

– Vi har med hva hvis det blir reiserestriksjoner i vurderingene, og vi ser på tre-fire muligheter. Alt fra en «best case», hvor verdenscupen kan arrangeres som planlagt, til hvis noen nasjoner som ikke kan delta og hvor isåfall grensene vil gå, og hvordan vi kan organisere med restriksjoner. En løsning kan bli et norsk-skandinavisk arrangement, sier Norges skipresident Erik Røste.

Han deltar i FIS-møter denne uken og sitter også som medlem i FIS-styret. De samles senere i mai.

– Vi må bare forholde oss til det myndighetene sier og finne løsninger, sier Røste.

Publisert: 18.05.20 kl. 22:49 Oppdatert: 18.05.20 kl. 23:21

