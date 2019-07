BEST I VERDEN: Ingvild Flugstad Østberg vant verdenscupen sammenlagt forrige sesong. Her smiler hun fornøyd på landslagssamling på Sognefjellet i begynnelsen av juni. FOTO: Tore Meek / NTB scanpix

Suksess-Østberg: Aner ikke hvordan hun skal takle en nedtur

Ingvild Flugstad Østberg (28) har knapt opplevd en nedtur. Om hun ikke fortsetter å sanke pallplasser og seirer til vinteren vet hun ikke hvordan hun reagerer.

Østberg har så flyt i karrieren at hun knapt vet hvordan man staver ordet nedtur. Hun smakte på det i noen få dager under Lahti-VM for to år siden. Ellers har ting gått på skinner.

I vinter vant hun også verdenscupen sammenlagt.

– Det er en drøm som jeg nesten ikke har drømt om, sier Østberg til VG.

Så bra har det altså vært.

Det er ti år siden gjennombruddet: To NM-gull på hjemmebane på Gjøvik som 18-åring. Belønningen var VM-billett, et røft møte med de aller beste og viktig erfaring.

GJENNOMBRUDD: Ingvild Flugstad Østberg tok to NM-gull på hjemmebane på Gjøvik i 2009. Her etter 15 kilometer fellesstart med skibytte. Therese Johaug (t.v.) nummer to, mens Kristin Størmer Steira tok bronse. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

De fleste opplever en tung periode i løpet av en lang karriere. Marit Bjørgen slet med ettervirkninger av overtrening i tre sesonger, Therese Johaug mistet to mesterskap på grunn av en dopingdom, Petter Northug slet voldsomt med motivasjonen etter VM i Oslo, for å nevne noen.

– Jeg er imponert over dem som har hatt veldig gode resultater, som så opplever svakere sesonger, men fortsetter likevel. Jeg er spent på hvordan jeg hadde taklet det. Jeg vet ikke hvordan jeg vil takle det om jeg får en svakere sesong eller to, sier Østberg til VG.

VG møtte en strålende opplagt langrennsløper på landslagssamling på Sognefjellet i juni. Hun er litt irritert på journalister (og andre) som maser om mangel på VM-gull i Seefeld, når hun sanket fem medaljer på fem forsøk.

Tjener millioner

Som 23-åring tok hun OL-gull på lagsprint i 2014 og sølv på sprinten i Sotsji. Det ble et nytt OL-gull på stafetten i fjor. Og da klikket det fullstendig for Østberg:

Forrige sesong vant hun også Tour de Ski sammenlagt.

– Jeg legger listen høyt. Men det er jo et tak, det er ikke mulig å toppe og toppe, men det er mulig å være en god skiløper. Jeg har OL- og VM-medaljer av alle valører, det er nesten så jeg ikke skjønner det selv, sier Østberg.

Og suksessen har også en pris i kroner. 28-åringen fikk rett over 1,5 millioner kroner i premiepenger forrige sesong. Det var mest blant damene. Hun har også passert 10 millioner kroner i formue.

Trener med Johaug

Østberg understreker at det ikke bare å gjenta suksess. Jobben må gjøres. I juli skal hun tre uker til Aspen på høydesamling sammen med Therese Johaug. De har reist utenlands for å trene sammen i årevis.

– Ti år har gått veldig fort. Jeg har aldri tvilt på motivasjonen. Det er godt. Jeg er så glad i miljøet, i laget, å trene og være på reise. Jeg har vært heldig, jeg har vært lite skadet og lite syk, sier Østberg.

TOUR-VINNER: Ingvild Flugstad Østberg vant Tour de Ski sammenlagt denne vinteren. Det ga rundt en halv million kroner i premiepenger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er bare fire og en halv måned til verdenscupen er i gang igjen. Hun gleder seg.

– Skulle jeg lagt opp nå, så hadde jeg hatt en fantastisk karriere uansett, men jeg ser fremover. Om motivasjon plutselig ikke er det, eller de ikke er gøy lenger, da er det slutt. Det har uansett vært helt enormt, sier Østberg.

