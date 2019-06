Sverige tapte igjen - OL 2026 til Milano/Cortina

Sverige måtte se seg slått enda en gang i kampen om å få arrangere OL. Italienske Milano-Cortina d’Ampezzo vant IOC-avstemningen i Lausanne og skal være vertskap for vinterlekene om syv år.

– En trist beskjed. Jeg håpte av hele mitt hjerte. Men en gang i blant blir det ikke som man ønsker og vil, sier den svenske langrennsstjernen Charlotte Kalla i en pressemelding fra Det svenske skiforbundet.

Kalla passer på å gratulere Italia, men siterer lettere sarkastisk svenskenes tidligere langrennsstjerne Per Elofsson: «Det er bare å bryte sammen og komme tilbake».

I en umiddelbar spørreundersøkelse i regi av svenske Aftonbladet, mener 45 prosent av rundt 8000 som har stemt at det er «tråkigt» at Stockholm/Åre tapte avstemningen om 2026-OL. 46 prosent mener imidlertid at det var «skönt», det vil si deilig/fint.

– Det er virkelig trist, sier skiskytteren Sebastian Samuelsson (22) til SVT i Östersund.

Samuelsson vant OL-gull (stafett) og individuelt OL-sølv i Pyeongchang i fjor.

Sverige har en slags historisk rekord i antall søknader til OL. Norges naboland i øst har søkt om arrangere vinter-OL seks ganger tidligere, før de nå kastet seg ut i det for syvende gang.

Ifølge SVT har Sverige søkt vinter- og sommer-OL totalt 10 ganger. OL er blitt arrangert i Sverige én gang. Det var sommer-OL i 1912, da Stockholm stadion avviklet stadionøvelsene. Siste gang svenskene måtte gi tapt - for åttende gang - var i kampen om sommer-OL 2004 - som da ble tildelt Aten.

Foran Den internasjonale olympisk komités (IOC) avstemning og tildeling av vinter-OL i Lausanne mandag, mente kampanjesjefen for Stockholm/Åres søkerkomité, Richard Brisius, at det - Sveriges mange (mislykkede) søknader - ikke ville være en ulempe. Det viser bare at Sverige virkelig vil arrangere OL.

Sveriges statsminister Stefan Löfven var også til stede i Lausanne. Han mente det ligger i Sveriges DNA å arrangere OL.

Milano-Cortina d’Ampezzo var denne gangen Stockholms - i praksis «hele» Sverige - eneste hinder i veien for å få tildelt vinter-OL denne gangen. Samt noen av de stemmeberettigede IOC-medlemmene. Ifølge den tilstedeværende svenske ishockeylegenden Peter Forsberg sov fire av dem da Stockholm sto for sin 30 minutter lange presentasjon, skriver Aftonbladet.

Et knippe av IOC nåværende 95 medlemmer fikk ikke anledning til å stemme ta avgjørelsen skulle tas. De som fikk stemme, mente italienerne er best egnet - og sørget for at Sverige tapte en avstemning om å arrangere OL for niende gang.

Italia arrangerte OL siste gang for 15 år siden, i Torino med omegn i 2006. Det gikk ikke inn i historien som et av de mest vellykkede.

Slalåmkjøreren Frida Hansdotter mente noen minutter før IOC-president Thomas Bach leste om stemmeresultatet at den svenske søkerkomiteens presentasjon var «veldig bra», men samtidig at italienernes delegasjon hadde fremvist en enorm selvtillit.

TIL ITALIA: Italienske Milano-Cortina d’Ampezzo vant IOC-avstemningen i Lausanne. Foto: Philippe Lopez, AFP

