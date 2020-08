KLAR FOR KVARTFINALE: Kurt Maflin har imponert mange med spillet sitt den siste uka og holdes som favoritt før neste ukes kvartfinale. Foto: Nigel French / PA Wire

Tror Maflin kan gå langt: – Så lenge han har selvtillit, er han livsfarlig

Kurt Maflin (37 år lørdag) har allerede blitt historisk ved å ta seg til en kvartfinale i snooker-VM. Nå holdes nordmannen som favoritt til å ta seg til semifinalen.

– Det er det som er med Kurt. Så lenge han har selvtillit så er han livsfarlig. Før turneringen ville det vært et sjokk med en semifinale, men slik turneringen utviklet seg, da kan alt skje, sier Eurosport-kommentator Edwin Ingebrigtsen til VG.

Som den første i turneringen ble Kurt Maflin klar for kvartfinalen i VM i snooker torsdag kveld, etter en nervepirrende kamp mot snooker-legenden John Higgins.

Maflin ledet stort sett hele kampen, men Higgins tok ledelsen 11–10 etter et overraskende svakt parti fra Maflin.

I et intervju med Eurosport etter kampen var han klar på at nettopp det partiet var hans svakeste i hele kampen, men så snudde nordmannen kamp og vant 13–11.

– Jeg vet ikke hva som skjedde i det partiet. Jeg føler meg litt sliten. Jeg snakket med faren min og kona mi i pausen (på stillingen 10–10) for å få litt fokus og oppmuntring. Da jeg havnet under 11-10 tenkte jeg at jeg måtte gjøre noe. Jeg tenkte på alt som har blitt sagt til meg, all støtten og all treningen. Du må bare gjøre det beste. Jeg gikk for puttene mine og de gikk inn, sa Maflin like etter kampslutt.

– Jeg sa til han at jeg tror du har spart det beste til slutten og ba han lage tre høye seirer. Det var jo det han gjorde – fantastisk, skriver kona Anita Maflin i en SMS til VG.

Eurosport-ekspert Jimmy White var imponert over det han fikk se av Maflin.

– Han beholdt fokuset. Han gjorde noen feil, men han har så stor selvtillit i købehandlingen. Under press senket han noen fantastiske baller. Da Higgins tok ledelsen var han en stor favoritt, men Maflin kjempet bra, sa White i studiosendingen.

For Maflin, som kun én gang tidligere har kvalifisert seg til VM, var det stort å være klar for kvartfinalen.

– Jeg kan ikke tro det. Jeg kan virkelig ikke tro det. Jimmy har sagt det til meg i årevis, bare heng i og gjør jobben og du vil komme dit. Det har jeg gjort de siste månedene og det har virkelig betalt seg denne uka. Jeg føler meg bra, jeg føler meg komfortabel og jeg føler fremdeles at jeg kan spille bedre. Jeg ser virkelig frem til hvem jeg spiller mot neste gang.

Maflin skapte overskrifter da han gjorde dette i den første runden:

Ingebrigtsen mener det er en mer komplett spiller man har sett i de siste kampene.

– Han har alltid vært god til å bygge serier, men det at han har matchet Higgins på det defensive spillet, det var utslagsgivende. Han har utviklet seg. For meg virker han som en mer komplett spiller, sier han.

Det som kan bli en fordel inn mot kvartfinalen, er at Maflin nå får muligheten til å få et par dagers hvile. Første økt i kvartfinalen starter mandag ettermiddag, hvor motstanderen blir vinneren av kampen mellom Anthony McGill og Jamie Clarke. Deres kamp startet fredag og avsluttes ikke før søndag kveld.

– Han var den første som kvalifiserte seg og første som kom videre til kvartfinalen. Han har fått litt mer hvile, og det klart en fordel. Det er en utladning å vinne en slik kamp. Kjenner jeg han rett vil han bare slappe av og ta noen enkle treningsøkter hver dag, sier Ingebrigtsen.

Både White og Ingebrigtsen holder nå Maflin som en favoritt før kvartfinalen.

– Kurt er på vei oppover. Han har moment og har hatt en god sesong. Uansett hvem det blir, så vil Kurt være favoritt. Jeg er spent på hvordan han takler det. En ting er å være underdog, det er noe annet å være favoritt. Det blir en mental omstilling, sier Ingebrigtsen.

PS! Den første spilløkten i Maflins kvartfinale starter 15.30 på mandag, mens de to siste spilles på tirsdag 11.00 og 20.00. Kampen kan sees på Eurosport.

Publisert: 09.08.20 kl. 11:44

