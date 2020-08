INGEN SURE MINER: Norges svømmestjerne Henrik Christiansen har naturlig nok holdt seg på hjemmebane i coronaåret 2020. Foto: Stian Lysberg Solum

Henrik Christiansen: Kondistrening på Finn-sykkel – svømmer NM på Sørenga

Henrik Christiansen (23) håper inderlig at ikke coronapandemien også setter stopp for nordisk mesterskap i Stockholm-området i desember – ett år etter at han svømte sitt siste internasjonale mesterskap.

– Jeg håper at alt som kan avholdes, blir avholdt. Selvfølgelig innenfor trygge rammer, sier Henrik Christiansen.

Norges svømmestjerne satte nordisk rekord da han knep sølvmedaljen på 1500 meter i EM i Glasgow i begynnelsen av desember 2019. Et par måneder senere svømte han blant annet 400 og 1500 meter under et nasjonalt stevne i Tromsø. Da var han inne i tung treningsperiode, med tanke på årets store mål: OL i Tokyo sommeren 2020.

Alle vet hvordan det gikk.

Siden er alle konkurranser nasjonalt og internasjonalt inneværende år blitt avlyst. Blant andre EM i Ungarn i mai. Det er utsatt til samme tid neste år. VM i Abu Dhabi 13.–18. desember har lidd samme skjebne. Kortbane-NM i Porsgrunn i november henger i en tynn tråd, vedgår Henrik Christiansen – slik coronasituasjonen er nå.

Da gjenstår ett konkurranse-håp: Nordisk mesterskap rett før jul i svenske Väsby, som ligger mellom Stockholm og Uppsala. Senest i går, onsdag, diskuterte imidlertid landslagssjef Petter Løvberg og noen av hans kolleger også det mesterskapets være eller ikke være.

KJELLERTRENING: Henrik Christiansen har innredet et treningsrom i kjelleren i foreldrenes hus på Lillestrøm. Foto: Stian Lysberg Solum

– Veldig mange ønsker at nordisk mesterskap skal kunne arrangeres. Men når coranen nå blåser opp igjen, er det usikkert. Vi har snakket om at vi (de nordiske landene) kan arrangere det i hvert vårt land, samme helg og samtidig, forteller Petter Løvberg.

Han vedgår at den totale konkurransetørken 2020 tærer på svømmerne, også landslagssvømmerne. I coronaperioden har to lagt opp – Jørgen Scheie Bråthen (25) og Erik Gidskehaug (23) – blant annet på grunn av at motivasjonsfaktoren VM forsvant. Flere er i tenkeboksen. Det er tøft å trene veldig mye uten konkrete konkurransemål.

På spørsmål om i hvilken grad han savner å konkurrere, svarer Henrik Christiansen at han nok «egentlig» vil kjenne mer på savnet i det konkurransene virkelig kommer i gang igjen.

– Svømmeformen en ganske dårlig nå, og derfor ville det ikke ha vært så gøy å konkurrere, sier han.

Under normale tider ville han ha vært i toppform for noen uker siden, i medaljekampene i Tokyo-OL 2020.

– God treningsøkt

Sammenlignet med den formen han var i for fem måneder siden, før coronaen slo til, ligger han for øyeblikket «noen sekunder bak» per hundre meter.

– Det er et stykke. Det vil ta litt tid å komme tilbake til det, sier han.

Lørdag skal han imidlertid delta i norgesmesterskapet i «Open Water» ved Sørenga i Oslo. Det er blitt arrangert to ganger tidligere, begge gangene med Henrik Christiansen i det åpne vannet – utenfor hans vante element bassenget. Han skal svømme fem kilometer.

– Det er først og fremst for å få en god treningsøkt. Så gjenstår det å se om jeg får konkurransefølelsen, sier han.

Søndag slutter han seg til landslagets samling i Øygarden, der han vil få brynt seg på forskjellige utfordringer i Robin Dale Oens aktivitetsanlegg.

Etter et par dager fortsetter samlingen med mer bassengsvømming inne i Bergen. Henrik Christiansen anslår at han den siste tiden har svømt 60 til 70 kilometer i uken, denne uken kommer han opp i 80 kilometer. Mengden i normale tider er 70 til 100 kilometer i uken.

– Vi har drevet med mye utholdenhetstrening på land. Det er ikke så vanlig for oss svømmerne. Jeg har ikke gått så mye på rulleski. Jeg slet med det. Men jeg har syklet mye på en racer jeg kjøpte på Finn, gått mye med staver i motbakke og trent i stakemaskin, forteller Henrik Christiansen.

Landslagssjef Petter Løvberg forteller at han «vurderte» å få Henrik Christiansen opp til «hjemmevante» Sierra Nevada i Spania – cirka 3000 meter over havet – for å styrke utholdenheten i høydetreningsleir.

– Men så ble Spania «rødt», og da avlyste vi det med en gang, sier Petter Løvberg – og vet det rimer med nær alt annet dette året.

Publisert: 13.08.20 kl. 20:33

