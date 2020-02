SUPERSTJERNE: Jan Stenerud (nummer 3) i aksjon for Kansas City Chiefs i 1975. Nordmannen har fortsatt et stort navn i den amerikanske «nasjonalidretten». Foto: Scanpix

Skihopperen Jan ble «tidenes kicker» i NFL – hedres på banen før Super Bowl

Årets Super Bowl blir en helt spesiell opplevelse for Jan Stenerud (77). Gamleklubben Kansas City Chiefs er tilbake – nøyaktig 50 år etter at nordmannen bidro sterkt til lagets forrige seier. Det tidligere hopptalentet fra Fetsund er æresgjest.

– Dette blir ekstra spesielt, jeg må si det. Det er fantastisk at jeg får være æresgjest, og kommer ut på banen rett før det starter, men det var jo allerede bestemt før Kansas City Chiefs var klare, sier Stenerud entusiastisk til VG på telefon fra Kansas City der han fortsatt er bosatt.

For invitasjonen kom i lang tid før hans kjære Kansas City Chiefs ble klar for Super Bowl, der de er favoritter mot San Francisco 49ers.

– Tilfeldighetene gjorde det slik at Chiefs kvalifiserte seg. De kom riktignok til semifinalen i fjor, men at det er 50 år siden forrige Super Bowl, sier litt om hvor vanskelig det er, beskriver Stenerud.

– Det blir en spennende kamp som jeg tror Chiefs vinner. 49ers har kanskje det beste forsvaret

Selv var han meget sentral da Kansas City Chiefs vant 23–7 mot storfavoritt Minnesota Vikings 11. januar 1970. Stenerud sto for tre «field goals» i løpet av de to første omgangene, og sørget med det for at Chiefs ledet 9–0. Det avgjorde på mange måter kampen.

Historien om Stenerud er et eventyr, som når en ny høydepunkt når han altså er æresgjest på den 54. utgaven av Super Bowl – beskrevet som verdens største enkeltstående idrettsarrangement.

Fjorårets kamp ble fulgt av 98,2 millioner seere verden over, og de tallene blir ansett som lave. I Norge er det Viasat som har vist kampene de siste årene, og årets sending starter kl. 23.10 søndag kveld på Viasat 4 og Viaplay.

I sentrum av det hele foran 64.000 tilskuere på Hard Rock Stadium i Miami står altså den legendariske nordmannen igjen – 50 år etter at han sist stjal mye av showet.

– Hehe, det blir nok ikke like mye oppmerksomhet nå. Men jeg skal sammen med en del andre gamle NFL-spillere ut på banen rett før start, og så får vi se om det kommer med på TV-sendingen, forklarer Stenerud.

I MIAMI: Jan Stenerud og kona Patty er på plass i Miami i forbindelse med Super Bowl. Foto: Privat

Hedret på «100-årslaget»

Hovedårsaken til at det blir gjort ekstra stas på Stenerud er at han nylig var en av de 100 spillerne som NFL-ledelsen har plukket ut på «tidenes lag», i forbindelse med ligaens 100-årsjubileum.

De to eneste «kickerne» er Stenerud og amerikanske Adam Vinatieri – som har vunnet fire av de fem Super Bowl-kampene han har spilt. Stenerud spilte én Super Bowl, og vant med Kansas City Chiefs i 1970.

FORTSATT AKTIV: 47 år gamle Adam Vinatieri holder fortsatt koken. Her er han avbildet før kampen mellom hans Indianapolis Colts og Oakland Raiders i september. Foto: Bobby Ellis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Jeg skal være i Miami flere dager i forveien, og er invitert sammen med min kone. Det blir fullt program hele veien, amerikanerne er gode på dette «you know», sier Stenerud et par dager før avreise.

Sterud snakker flytende norsk, 57 år etter at han flyttet fra Norge. Men på sjarmerende vis slår han plutselig over på amerikansk innimellom.

– I mange, mange år var jeg årlig tilbake i Norge sammen med gamle skikompiser, og jeg har familie i Fetsund. Det er noen år siden sist nå, men jeg skal på Norge-tur igjen snart, lover Stenerud.

Fikk stipend som hopper

Han var hopptalentet fra Fetsund, som var prøvehopper i Holmenkollen i 1962, og året etter fikk ski-stipend for å gå på skole i Montana State University. Mens han løp i trappene på stadionanlegget der fotballaget spilte kom Stenerud i kontakt med halfbacken Dale Jackson, og etter hvert begynte de å trene sammen.

Da var han inne i sitt tredje år i USA. Det viste seg raskt at den unge nordmannen hadde «krutt i støvlene», og veien til fotballaget i Montana State University var kort.

– Jeg visste ingenting om amerikansk fotball før jeg reiste over. Jeg hadde spilt fotball for Fet IL i norsk femtedivisjon, og var vel brukbar. Men vi hadde jo aldri hatt noen konkurranse om hvem som kunne sparke ballen lengst, mimrer Stenerud som raskt fikk mye oppmerksomhet.

– I en av mine første kamper sparket jeg ballen 59 yards, og slo den gamle skolerekorden med fem yards.

70-TALLSHELT: Jan Stenerud avbildet med sitt faste draktnummer 3 i 1973. Foto: AP

Fikk millionlønn på 60-tallet

Han ble plukket opp av Kansas City Chiefs, og etter en to måneder lang treningsleir fikk han jobben som kicker. Han skrev under sin første kontrakt i 1966, og allerede den gangen var det store penger.

– Det var en femårskontrakt, som til sammen var verdt 249.000 dollar. Heldigvis klarte jeg å beholde plassen på laget hvert år, for jeg tror ikke den kontrakten var mye verdt hvis jeg ikke spilte, sier Stenerud som altså tjente flere millioner kroner i løpet av karrieren.

Store penger den gangen, men langt mindre enn de astronomiske lønningene NFL-spillerne har nå.

Stenerud var «kicker» i Chiefs til og med 1979-sesongen, og det store høydepunktet var selvfølgelig seieren i Super Bowl i 1970.

Da Chiefs fikk ny trener mente han at Stenerud var «for gammel». Veien gikk videre til Green Bay Packers der det ble fire sesonger, og til slutt i Minnesota Vikings fra 1984 til 1985.

I 1991 ble Stenerud innlemmet i Hall of Fame. Hans 19 sesonger i NFL har ført ham inn i historiebøkene for evigheten.

– Hadde du klart å bli like stor i NFL i dag med det talentet du hadde?

– Ja, det er jeg helt sikker på. Det er ikke for å skryte av meg selv, men de fleste som har konkurrert på et høyt nivå – uansett idrett – har såpass tro på seg selv. Med de samme mulighetene som nåtidens spillere har ville jeg klart dette igjen.

– Når det er sagt, så har spillet utviklet seg veldig mye på disse årene, og mye av utviklingen skjedde i løpet av de 19 årene jeg spilte.

Han er bosatt i Kansas City med sin andre kone, og har to voksne barn.

– Hvordan er det for deg å gå på Chiefs-kamp – blir du gjenkjent av mange?

– Det har vært slik en stund at de med grått hår kjenner meg igjen, og de aller fleste unge kjenner meg ved navn. Jeg er på stort sett alle hjemmekampene, og har mye kontakt med tidligere lagkamerater. Så er det ganske ofte at klubben steller i stand, og gjør litt ekstra stas på oss. Jeg har stor glede av å være en del av dette, sier Stenerud fornøyd.

Publisert: 03.02.20 kl. 00:21

