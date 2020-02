DRØMMENDE: Jarl Magnus Riiber har gode dager i verdenstopp i kombinert. Nå kan han drømme om OL. Her fra seierspallen i Seefeld. Foto: BARBARA GINDL / APA

Suverene Riiber – slik skal han vinne OL-gull

Jarl Magnus Riiber (22) er første nordmann som vinner prestisjetunge Seefeld Trippel. Det tjente han 225.000 kroner i bonus på. Men nå er det OL-gull som står i hodet på kombinert-fenomenet.

Det er 732 dager til vinterlekene i Beijing-OL. Oslo-gutten skulle kanskje ønske at det bare var 32 dager til vinterlekene i Kina. Han er i superform. Noe han har vært siden sesongstart i finske Ruka (29. november).

I dag avsluttet av «langhelgen» i østerrikske Seefeld med tre av tre mulige på toppen av seierspallen. Siden sesongstart har han vunnet 11 renn i verdenscupen. Han har aldri vært dårligere enn nummer to.

Og nå er han oppe i 24 individuelle seiere. 23 av dem har han vunnet i løpet av 14 måneder. Det er totalt bare én bak Magnus Moan. Og to bak Bjarte Engen Vik. Det stopper neppe her for eneren fra Holmenkollen. Men det er fortsatt et stykke opp til den finske legenden Hannu Manninen som topper med 48 triumfer.

Riiber har rettet blikket mot Beijing-OL. Det gjorde han og det suksessrike norske kombinertlaget allerede i mai i fjor. Ifølge sportssjef Ivar Stuan er det litt av en utfordring de har gitt seg ut på . Fordi kombinertøvelsene avvikles på rundt 1800 meter i Kina.

– Vi kommer til å trene mye i høyden i Mellom-Europa for å være akklimatisert. Det er imidlertid ikke så lett å finne hoppbakker så høyt over havet. Den eneste på dette høydenivået er i Park City i USA der hoppanlegget ligger på 2.200 meter (OL 2002). Der har vi trent, og dit skal vi tilbake, sier Ivar Stuan.

Han legger til at «alt er OL-farget av det de gjør i treningsarbeidet og testing av utstyr» frem mot Oberstdorf-VM neste år, og Beijing-OL om to år.. Norge har overtatt hegemoniet i den gamle paradegrenen. Det har de ikke tenkt å gi fra seg. I vinter har Riiber, Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro og Espen Bjørnstad herjet.

Tyskland har dominert voldsomt i kombinert siden Falun-VM for fem år siden. I forrige OL (Pyeongchang) vant de rubbel og bit. Riiber fikk to fjerdeplasser individuelt. Nå er det han det snakkes om i kombinertsirkuset.

Søndag gikk han ut med 1,22 minutter i ledelse før langrennet (15 km). Bak ble det kjørt for å innhente ham. Men til liten nytte. Etter syv ganger Seefeld Trippel - kombinertsportens svar på Hoppuka - var det endelig norsk på toppen.

Han var først i mål. 50,2 sekunder foran Graabak. Og 50,6 sekunder foran Vinzenz Geiger (Tyskland).

