POPULÆR: Ole Gunnar Solskjær er en populær mann i norske medier. Foto: Fredrik Solstad

Kun Erna og Trump er mer omtalt enn Solskjær i norske medier

Ole Gunnar Solskjær (46) Manchester United-opphold gjør ham til den mest omtalte idrettspersonen i Norge.

Oppdatert nå nettopp

Det er bransjenettstedet Medier24 har laget oversikten over de 20 mest omtalte personene i norske medier hittil i 2019.

Idrettssosiolog og professor Gerd von der Lippe lar seg ikke overraske av at Ole Gunnar Solskjær er den mest omtalte idretts-personen, og at han er helt oppe på 3. plass.

Hele lista: 1. Erna Solberg

2. Donald Trump

3. Ole Gunnar Solskjær

4. Siv Jensen

5. Jonas Gahr Støre

7. Trine Skei Grande

6. Jon Georg Dale

8. Johannes Høsflot Klæbo

9. Kjell Ingolf Ropstad

10. Theresa May

11. Bent Høie

12. Eirik Horneland

13. Therese Johaug

14. Sylvi Listhaug

15. Olaug Bollestad

16. Ola Elvestuen

17. Trond Giske

18. Emil Iversen

19. Tor Mikkel Wara

20. Jan Tore Sanner Vis mer

– Herrefotball har alltid fått mest mediedekning. Han er en som hele Norge ble kjent med da han avgjorde Champions League i 1999. I tillegg fremstår han som hel ved, da overrasker det meg heller ikke, forklarer hun.

Av andre idrettsnavn på lista finner vi Rosenborg-trener Eirik Horneland som nummer 12. Langrennsløperne Johannes Høsflot Klæbo (8), Therese Johaug (13) og Emil Iversen (18) er også på lista.

– Det er typisk norsk med mange idrettsutøvere på en slik liste. Vi er et land ved Nordpolen som ikke har så mye mer å skryte av enn idrettsutøvere og olje, forklarer von der Lippe.

– At våre langrennsløpere er interessante for det norske folk synes vi er veldig artig. Therese, Johannes og Emil er dyktige både i skisporet og til å «bjuda» på i veldig mange andre sammenhenger, som er en del av det å være toppidrettsutøver i nasjonalidretten vår, sier medieansvarlig for langrennslandslaget, Gro Eide, til VG, om at tre langrennsløpere er å finne på lista.

OMTALTE: Erna Solberg og Donald Trump i Det hvite hus. De er de to mest omtalte navnene i norsk media i 2019. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 03.08.19 kl. 14:29 Oppdatert: 03.08.19 kl. 14:48

