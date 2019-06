Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen var i kjempetrøbbel – berget remis og forlenget rekken uten tap

Rekken på 64 partier uten tap stod i fare for å bli brutt da kinesiske Liren Ding satte Magnus Carlsen under press. Men den suverene verdenseneren reddet seg inn, klarte remis og skal spille nok et armageddon-parti i Norway Chess.

Mindre enn 10 minutter siden







Men selv da Magnus Carlsen så ut til å ha kommet seg ut av den mest kritiske situasjonen, følte ikke søster Ellen Carlsen og sjakkekspertene Jon Ludvig Hammer og Hans-Olav Lahlum seg trygge i TV 2s studio.

– Det må være en av de skumleste situasjonene man kan være i, mente Jon Ludvig Hammer før Magnus Carlsens 45. trekk.

Carlsen klarte imidlertid å finne det som sjakkcomputerne anså som det beste trekket. Likevel tok det tid før Jon Ludvig Hammer og co følte at de kunne puste ut.

– Jeg er veldig stresset. Det er en veldig vanskelig stilling, sa Hammer.

– Jeg har litt puls, jeg også, istemte Lahlum.

Også sjakkjournalisten Tarjei J. Svensen i MattOgPatt.no mente at Ding var nære å slå Magnus Carlsen:

Men etter 61 partier tok spillerne hverandre i hånden og ble enige om at remis var eneste mulige utfall.

les også Magnus Carlsen tar grepet i Norway Chess: – Det er enklere med svart

Dermed skal nordmannen i gang med et nytt armageddon-parti – for femte gang i årets Norway Chess. Det partiet starter etter planen klokken 21.10.

Carlsen har vunnet fire av de fire foregående armageddon-partiene, som er en nyvinning i årets turnering i Stavanger.

Før partiet ledet Magnus Carlsen turneringen med åtte poeng, mens nestemann på listen, Yu Yangyi, stod med 6,5 poeng.

les også Carlsen tok sin tredje «straffe-seier»: – Det gikk over stokk og stein

Seier etter «ordinær tid» gir to poeng. Seier etter armageddon gir 1,5 poeng, mens tap i armageddon gir 0,5 poeng.

I armageddon spilles det lynsjakk hvor hvit starter med mer tid på klokka, men hvit spiller må til gjengjeld vinne partiet. Ved remis vinner svart.

Saken oppdateres.

Publisert: 10.06.19 kl. 20:42