DN: Idrettspresidenten redigerte egen Wikipedia-side

Nyvalgt idrettspresident Berit Kjøll (63) redigerte i 2013 egen Wikipedia-side. Hun fjernet et avsnitt som omhandlet hennes rolle og bruk av PR-rådgivere i en konflikt mellom Kjell Inge Røkke og Staten.

Det skriver Dagens Næringsliv. Berit Kjøll bekrefter endringene overfor avisen.

DN skriver at Wikipedia-brukeren «Berit Kjøll» i 2013 redigerte bort et avsnitt om Berit Kjølls rolle i konflikten mellom Kjell Inge Røkke og Staten. Store regninger til PR-rådgivere var temaet.

– Jeg ser på Wikipedia som et oppslagsverk og som skal gi en oversikt over hvilke styreverv og posisjoner jeg har og har innehatt tidligere. Endringene ble foretatt fordi jeg ønsket å gjengi en objektiv og oppdatert fremstilling av alle mine daværende og tidligere styreverv, skriver Kjøll i en e-post til DN.

PR-konflikt

Bakgrunnen for endringen er at Kjøll i 2009 i en konflikt mellom Kjell Inge Røkke og Staten. Kjøll var den gang styremedlem i Aker Solutions. Hun trakk seg fra styret, men i etterkant ble det oppvask om Kjølls regning på 750.000 kroner til staten for bruk av PR-rådgivere.

Frem til 2012 var hennes rolle i konflikten omtalt på hennes Wikipedia-side. 28. november 00:07 ble avsnittet som omtalte konflikten redigert bort. Den gangen reverserte en administrator fjerningen av avsnittet. 22. april 2013 23:01 ble avsnittet fjernet på nytt.

Dette sto skrevet i avsnittet: «Som statens representant i Aker Holding-styret hadde Kjøll en sentral rolle i kontroversen rundt salget av fire selskaper fra Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker asa til Aker Solutions. Hun gikk av som statens representant ifølge kunngjøring 20. mai 2009».

Ikke fornøyd med endringen

– Alle styreverv ble objektivt gjengitt, uten ytterligere tilføyelser. Mitt styreverv i Aker ble imidlertid subjektivt gjengitt. Derfor ble dette avsnittet kuttet ned til en objektiv gjengivelse, skriver Kjøll videre i e-posten til DN.

Styreleder Hogne Neteland i Wikimedia Norge sier til DN at de ikke er glade for endringene som ble gjort.

– Dersom man er lite fornøyd med det som står om en selv i en Wikipedia-artikkel, er det rette å kontakte enten noen i Wikimedia Norge, eller å skrive et notat på diskusjonssiden om artikkelen. Hver artikkel har en diskusjonsside, sier Neteland til Dagens Næringsliv.

Også under det nylige presidentvalget i Norges idrettsforbund brukte Kjøll PR-rådgivere. Pengebruken har fått kritikk.

