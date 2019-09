SUKSESS: Casper Ruud på Njård Tennisklubb i forkant av helgens Davis Cup. Foto: Stian Lysberg Solum

Slik bruker Casper Ruud premie-millionene

OSLO (VG) Sportslig suksess har gitt Casper Ruud (20) mynt i kassa. Pengene bruker han på en fulltidsansatt fysisk trener og investeringer på Oslo Børs.

– Det er ikke noe å skjule at det er mer prispenger jo høyere man kommer opp. Det er en hyggelig bonus, men heller ikke motivasjonen for at jeg begynte med tennis, sier Ruud til VG under et pressetreff på Njård Tennisklubb i forkant av Davis Cup.

Fredag spiller han mot Georgia på Njård sammen med Victor Durasovic.

20-åringen er i øyeblikket ranket som nummer 60 i verden, og har ifølge ATPs egen oversikt spilt inn litt over seks millioner på ATP-touren denne sesongen.

Investerer på Oslo Børs

Noe av pengene går i investeringer på Oslo Børs. E24 skrev i mai at Ruud hadde kjøpt aksjer i tankrederiet til milliardæren Arne Fredly.

– Jeg har investert bittelitt på Oslo Børs i et par selskaper. Jeg gjør det fordi jeg synes det er morsomt å følge med på aksjemarkedet. Det er ikke noe «crazy» eller noen voldsomme summer, forklarer Ruud til VG

Har ansatt fysisk trener

Mer premiepenger har også gitt anledning til å øke den sportslige satsingen for 20-åringen, som i fjor flyttet til Mallorca for å trene under fasilitetene på Rafael Nadals anlegg.

Ruud forteller at han har ansatt en fysisk trener på full tid i hans støtteapparat.

– Det er en investering for å gjøre det enda bedre i fremtiden, påpeker han.

– Det er bare noen små ting jeg har gjort, ikke store greiene. Jeg har lært at man må spare, sier Snarøya-gutten med et smil mens regnet slår mot det provisoriske hvite teltet som er satt opp på tennisbanen på Njård. I sterk kontrast med både premiemillioner og det solfylte livet på Mallorca.

