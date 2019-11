Strømmen-trener Ole Martin Nesselquist (t.v.) måtte se lagets viktige kamp bli utsatt lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nedrykkskamp i OBOS-ligaen utsatt, banen for dårlig: – Trist og flaut

OBOS-ligaoppgjøret mellom Sandnes Ulf og Strømmen lot seg ikke gjennomføre lørdag. Banen var for hard. Kampen kunne fått en avgjørende betydning i nedrykksstriden, dersom Notodden slo start.

NTB

Oppgjøret i Sandnes skulle etter planen startet klokken 15.30, men like før kampstart ble det besluttet at banen var for hard som følge av frost. Kampstart ble dermed i første omgang utsatt med en time.

I mellomtiden skulle banen saltes i håp om at det skulle hjelpe, men klokken 16 besluttet dommer Svein Tore Sinnes at kampen ikke kunne spilles.

– Det er veldig trist, men det er litt flaut også at vi ikke klarer å ha på plass en bane som er klar til kamp, sier styreleder i Sandnes-Ulf, Terje Hopen, til NTB.

Han peker på kommunen når det gjelder ansvaret.

– Det er Sandnes kommune som eier Sandnes stadion og som har ansvaret for at banen skal være i forsvarlig stand.

Han sier klubben tidligere denne uken varslet kommunen om at værmeldingene ga grunn til å frykte frost.

– Vi fikk beskjed om at tiltak ikke ville ha noen effekt, så da tenker jeg at vi har gjort det vi kan, sier Hopen.

Seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i Norges Fotballforbund, Rune Pedersen, sier til NTB at verken forbundet eller dommeren hadde fått noen signaler om at det skulle være noe trøbbel med baneforholdene i Sandnes.

Sanksjoner

Etter at salting av banen ikke hjalp, ble det forsøkt å finne en reservearena, men heller ikke dette lot seg løse, opplyser Rune Pedersen. Nå avventer NFF at dommer og klubbene leverer inn rapport om hva som er gjort og ikke gjort i forkant av kampstart.

Den videre fremdriften rundt kampen er i det blå.

– Det er mange forskjellige scenarioer om hva som nå kan skje, sier Pedersen.

Turneringsreglementet åpner blant annet for at Strømmen kan bli tilkjent seieren i kampen og at kampen spilles på et senere tidspunkt.

– Så jeg kan ikke si noe om nærmere om hva som vil skje. Vi må først la klubbene få lov til å uttale seg om det som har skjedd, sier seksjonslederen.

Han er tydelig på at klubbene har et ansvar som arrangør for å holde banene åpne og spillbare gjennom hele sesongen.

– Værforholdene rår man ikke over, men selv med litt kuldegrader og ruskevær hadde vi håpet å få gjennomført kampen, sier Pedersen.

Han legger ikke skjul på at han synes situasjonen som har oppstått er kjedelig, men at forbundet har full tillit til dommerens avgjørelse om å utsette kampen.

– Riktig avgjørelse

Også Strømmen-trener Ole Martin Nesselquist støtter dommer Sinnes sin avgjørelse.

– Det er en riktig vurdering av dommeren, basert på at det ikke hadde vært forsvarlig å slippe spillerne ut på banen. Men det er kjedelig, vi hadde lyst til å spille kampen, sier Strømmen-trener Ole Martin Nesselquist til NTB.

At kampen ikke kunne bli spilt samtidig med øvrige kamper i den avsluttende runden i 1. divisjon er dramatisk med tanke på nedrykksstriden. Strømmen lå før runden på 14.-plass, ett poeng foran Notodden på kvalifiseringsplass.

– Det er en veldig rar situasjon, men vi har håndtert den så godt vi kunne. Så får heller NFF og Sandnes Ulf snakke sammen og finne ut hva som skjer, sier Strømmen-trener Nesselquist.

TV 2s fotballkjenner og tidligere Start-spiller er ikke imponert. «For en skandale.» tvitrer han, men bemerker at det ikke er sikkert utfallet har noe å si.

Notodden må dermed belage seg på å spille kvalifisering for å beholde plassen i 1. divisjon. Åsane er laget de møter der, etter at bergenslaget vant 4–1 over to oppgjør mot Kvik/Halden.

