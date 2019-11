Haaland om overgangskaoset: – Snakker ikke med mange

STORO (VG) Erling Braut Haaland (19) var som vanlig ordknapp da han fikk spørsmål om overgangskaoset rundt ham etter storspillet i Champions League.

For det har ikke tatt lang tid fra overgangen til Red Bull Salzburg til overgangsryktene igjen begynte å svirre rundt den tidligere Molde-spissen. Etter ni mål i Champions League er 19-åringen på alles lepper.

Nylig har han ifølge Daily Mail blitt koblet til Manchester United. Tirsdag publiserte ESPN en artikkel med info om at Barcelona også skal være interessert - men at de synes en prislapp på 100 millioner euro er for høy.

Når VG møter Haaland på landslagssamling forteller han at han ikke opplever et nytt mas om overgangsrykter som for voldsomt.

– Jeg snakker ikke med så mange, så det går fint det, sier spissen.

– Du har vist at du tok rett valg da du ble ut sesongen i Molde før du dro til Salzburg. Nå snakker mange om storklubber, vil du fortsatt igjen å ta et mellomsteg før du eventuelt ender opp i en av de aller største klubbene i Europa?

– Nå har jeg kontrakt til 2023, og det forholder jeg meg veldig godt til, svarer Haaland.

– Kan det komme tilbud nå du ikke kan si nei til?

– Som jeg sa, jeg har kontrakt til sommeren 2023 og det er fokuset mitt, svarer Haaland igjen.

Han vil heller ikke kommentere ryktene om en gjenforening med tidligere trener i Molde, Ole Gunnar Solskjær. På pressetreffet tirsdag fikk han spørsmål om han hadde pratet med den nåværende Manchester United-manageren den siste tiden:

– Hva han har sagt? Det er ikke mye, svarte 19-åringen.

– Men du har snakket med ham?

– Ingen kommentar, sier Haaland.

Landslagssjef Lars Lagerbäck fikk på tirsdagens pressekonferanse spørsmål om han ønsket å gi Haaland råd rundt en mulig overgang.

– Først og fremst skal han spørre meg for at jeg skal gi meg et råd. Generelt sier jeg alltid at de skal vurdere sin nåværende situasjon, så skal de vurdere privat, sosial og fotballmessig, sier Lagerbäck, som ikke legger skjult på at spilletid er viktig.

