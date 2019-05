SESONBESTE: Brann-trener Lars Arne Nilsen under kampen mot Ranheim. Han mener den var sesongbeste. Foto: Marit Hommedal/ NTB Scanpix

Mener Nilsen provoserer Brann-fansen: – Skal passe seg

Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer reagerer på Brann-trener Lars Arne Nilsens uttalelser etter hjemmetapet for Ranheim, og mener han bør vokte seg for å provosere fansen unødig.

Nå nettopp







«Det er ikke bare umusikalske uttalelser. Det gir grunnlag for å stille spørsmål om Lars Arne Nilsen er fullstendig tonedøv» skriver BTs Anders Pamer i en kommentar.

«Å si noe sånt, etter å ha fått tenkt seg om - en halvtime etter kampen - det er å provosere sine egne fans» fortsetter han.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Det han sikter til er Nilsens uttalelser etter tapet for Ranheim. Treneren mente kampen var sesongbeste av bergenserne.

– Veldig spesiell

Det fikk Pamer til å reagere. Han mener Nilsen provoserer egne fans ved slike uttalelser etter en kamp som skuffet bergenspublikumet.

– Det blir av en del fans oppfattet som en veldig spesiell uttalelse etter et 0–1-tap for Ranheim. Det er et svakt lag som spilte en dårlig kamp. Jeg synes han skal passe seg for å komme med den type uttalelser etter en kamp hvor fansen er veldig, veldig skuffet. Ikke minst i lys av seriestarten til Brann som har skuffet mange, sier Pamer til VG.

– Hva synes du han burde sagt etter en sånn kamp?

– Jeg synes han skulle ha fokusert på at han gjør det han kan, at han skjønner at folk er skuffet og at det ikke har blitt levert godt nok fra Brann sin side i sesonginnledningen, svarer Pamer.

Se høydepunktene fra kampen her:

Han forteller samtidig at han ikke har vært i kontakt med Brann-treneren etter at kommentaren ble publisert.

– Hadde ventet mer

Etter sju kamper ligger Brann midt på tabellen med åtte poeng, men de har en kamp mer spilt enn samtlige av lagene de har bak seg. De har bare vunnet to kamper og sluppet inn 10 mål.

– Folk er skuffet, selvfølgelig. Man hadde ventet mer av et lag som gikk ut og sa de skulle hevde seg i serie, cup og Europa. De hentet inn Veton Berisha helt på tampen av overgangsvinduet og det skapte stor optimisme i Bergen, sier Pamer om hvordan stemningen er i Bergen etter den skuffende sesongstarten.

– Det er på bakgrunn av det jeg skrev kommentaren. Jeg synes han må ta på alvor at omgivelsene har en glød og entusiasme for Brann, fortsetter han.

Slik så det ut da Brann slo Arna Bjørnar i Cupen:

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra Lars Arne Nilsen, men mandag uttalte han til BA at han fortsatt står på sitt.

– Hvilken kamp har vært bedre da? Det må være meg det er noe i veien med da, eventuelt. Jeg synes at vi kjører dem fullstendig. Vi er så mye bedre enn dem og skaper så mange sjanser. Og vi burde ha skapt enda flere. Vi teller ti sjanser, og innad er vi enige om at vi spiller en god kamp. Men vi er ikke gode nok i de avgjørende situasjonene og scorer ikke mål. Det er ikke godt nok. Men det kan ikke avgjøre om vi spiller en god kamp eller ikke. Vi må se bak resultatet, sier Nilsen til BA.

Branns sesongstart var også tema i Eurosport-programmet «Fotballmandag». Spissene har slitt med å score mål, selv om de det siste halvåret har hentet både Daouda Bamba og Veton Berisha.

Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud mener måltørken og den manglende spilletiden til Bamba kan føre til problemer i tiden fremover.

– Bamba kan fort bli et problem for Brann og den garderoben. Han ble hentet som en spiller som skulle skyte Brann til gull for nesten ni millioner, og har ikke slått til på den måten man hadde forventet. I tillegg henter man Berisha - en konkurrent til den spilleren. I tillegg hører vi på søndag at Nilsen sier de ikke har ferdigheter til å score mål. Da har man et kjempeproblem, sier Tosterud.

PS: I neste eliteserierunde møter Brann Stabæk på Nadderud søndag 20.00. Kampen sendes på Eurosport Norge.

Publisert: 07.05.19 kl. 13:40